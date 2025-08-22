Фигуристка Загитова призналась во вредной привычке

Фигуристка Загитова поделилась, что накручивает волосы на палец
Фигуристка призналась в соцсетях, что имеет вредную привычку
Фигуристка призналась в соцсетях, что имеет вредную привычку Фото:

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала общественности о своей вредной привычке. Девушка сообщила, что часто накручивает волосы на палец. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).

«Девушка опубликовала видео, в котором по ее тени видно, как она накручивает на палец волосы», — пишет ОСН. Соответствующий видеоролик фигуристка опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее врач-трихолог Юлия Галлямова рассказала, что накручивание волос на палец ведет к их выпадению. Люди совершают такие действия машинально, даже не замечая этого. По словам медспециалиста, такое явление чаще всего встречается у тревожных детей, которые от стресса таким образом вырывают себе волосы.

