Петербургский суд арестовал водителя за наклейку с запрещенной символикой

Суд Петербурга арестовал на сутки Виктора Степанова за демонстрацию на машине символики, запрещенной на территории России организации. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Административное дело было возбуждено после того, как 4 марта участковый отдела полиции УМВД России по Приморскому району обнаружил автомобиль марки Hyundai ix35, припаркованный в районе дома №74 по Шуваловскому проспекту Санкт-Петербурга. На транспортном средстве была размещена наклейка с изображением флага, состоящего из трех горизонтальных полос: белой, голубой и белой. Данный флаг является официальным символом украинской организации „Легион „Свобода России“, деятельность которой запрещена на территории РФ, а вышеуказанный флаг является атрибутикой террористической организации“, — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
На судебном заседании Виктор Степанов признал свою вину и подтвердил, что автомобиль с запрещенной символикой принадлежит именно ему. С учетом признания вины и обстоятельств дела, суд назначил Виктору Степанову административный арест сроком на одни сутки с конфискацией наклейки с запрещенной символикой. Срок отбытия ареста был зачтен с момента задержания нарушителя, поэтому суд признал наказание полностью отбытым.
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