Поверенную в делах Эстонии экстренно вызвали в МИД РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва требует от властей Эстонии провести расследование из-за глумления над памятью советских воинов, заявила Захарова
Москва требует от властей Эстонии провести расследование из-за глумления над памятью советских воинов, заявила Захарова Фото:

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России на фоне нападений на военные памятники в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ», — заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает «Известия».

В Москве также осудили продолжающиеся акты неуважения к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацистского ига, в данной стране. Российские власти по этому факту запросили у правительства Эстонии провести расследование. Захарова подчеркнула, что особенно оскорбительно и ужасающе сталкиваться с такими действиями и пассивностью со стороны эстонских властей в преддверии годовщины Победы.

В последние годы в Эстонии наблюдается усиление антироссийских настроений. В стране начались работы по демонтажу советских монументов. Эстонский бывший министр юстиции Леа Данилсон-Ярг заявила, что памятники эпохи СССР восхваляют некорректное толкование истории. В 2024 году правительство страны выделило 976 405 евро на перенос таких объектов из общественных мест. В РФ считают раскопки могил советских солдат на эстонской территории и последующую их эксгумацию актом вандализма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России на фоне нападений на военные памятники в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. «Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ», — заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает «Известия». В Москве также осудили продолжающиеся акты неуважения к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацистского ига, в данной стране. Российские власти по этому факту запросили у правительства Эстонии провести расследование. Захарова подчеркнула, что особенно оскорбительно и ужасающе сталкиваться с такими действиями и пассивностью со стороны эстонских властей в преддверии годовщины Победы. В последние годы в Эстонии наблюдается усиление антироссийских настроений. В стране начались работы по демонтажу советских монументов. Эстонский бывший министр юстиции Леа Данилсон-Ярг заявила, что памятники эпохи СССР восхваляют некорректное толкование истории. В 2024 году правительство страны выделило 976 405 евро на перенос таких объектов из общественных мест. В РФ считают раскопки могил советских солдат на эстонской территории и последующую их эксгумацию актом вандализма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...