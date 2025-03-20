Поверенную в делах Эстонии экстренно вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Эстонии Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России на фоне нападений на военные памятники в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ», — заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает «Известия».
В Москве также осудили продолжающиеся акты неуважения к памяти советских солдат, освободивших Европу от нацистского ига, в данной стране. Российские власти по этому факту запросили у правительства Эстонии провести расследование. Захарова подчеркнула, что особенно оскорбительно и ужасающе сталкиваться с такими действиями и пассивностью со стороны эстонских властей в преддверии годовщины Победы.
В последние годы в Эстонии наблюдается усиление антироссийских настроений. В стране начались работы по демонтажу советских монументов. Эстонский бывший министр юстиции Леа Данилсон-Ярг заявила, что памятники эпохи СССР восхваляют некорректное толкование истории. В 2024 году правительство страны выделило 976 405 евро на перенос таких объектов из общественных мест. В РФ считают раскопки могил советских солдат на эстонской территории и последующую их эксгумацию актом вандализма.
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