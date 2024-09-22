Российский дипломат назвал актом вандализма раскопки могил советских солдат в Эстонии

Салимуллин: эксгумация Эстонией останков советских воинов — это акт вандализма

22 сентября 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Раскопки могил советских солдат в Эстонии — это акт вандализма, заявил Ленар Салимуллин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Раскопки могил советских солдат в Эстонии и последующая их эксгумация (перенос останков) является актом вандализма. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. «С сожалением вынуждены констатировать сохранение у эстонской администрации стремления избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев. Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с „коричневой чумой“. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью. <…> Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма», — сказал Ленар Салимуллин в разговоре с РИА Новости. Свое заявление он сделал по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации. В качестве примера возмутительных действий администрации премьер-министра страны Кристена Михала Салимуллин отметил, что весной этого года были раскопаны останки 38 советских солдат на Таллинском военном кладбище. Тогда еще демонтировали плиты с упоминанием военных. Временный поверенный подчеркнул, что эстонские власти при этом уважительно относятся к памяти нацистских коллаборационистов. Так, в этом году в Эстонии прошла церемония открытия мемориала в честь легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС». За последние несколько лет в Эстонии активизировались антироссийские настроения. В стране начали проводить мероприятия по сносу советских памятников. По словам экс-министра юстиции Эстонии Леи Данилсон-Ярг, памятники времен СССР пропагандируют неправильный подход к истории. Только в прошлом году власти Эстонии выделили 976 405 евро на перенос памятников с общественных мест. Однако в начале этого года власти Эстонии отказались от идеи по демонтажу советского памятника Воину-освободителю из-за общественного резонанса, передает «Национальная служба новостей». После этого в Эстонии на острове Сааремаа также планировали провести раскопки на территории комплекса Техумарди и перезахоронить останки солдат Красной армии, сообщает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раскопки могил советских солдат в Эстонии и последующая их эксгумация (перенос останков) является актом вандализма. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. «С сожалением вынуждены констатировать сохранение у эстонской администрации стремления избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев. Кроме того, тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с „коричневой чумой“. Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью. <…> Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма», — сказал Ленар Салимуллин в разговоре с РИА Новости. Свое заявление он сделал по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации. В качестве примера возмутительных действий администрации премьер-министра страны Кристена Михала Салимуллин отметил, что весной этого года были раскопаны останки 38 советских солдат на Таллинском военном кладбище. Тогда еще демонтировали плиты с упоминанием военных. Временный поверенный подчеркнул, что эстонские власти при этом уважительно относятся к памяти нацистских коллаборационистов. Так, в этом году в Эстонии прошла церемония открытия мемориала в честь легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС». За последние несколько лет в Эстонии активизировались антироссийские настроения. В стране начали проводить мероприятия по сносу советских памятников. По словам экс-министра юстиции Эстонии Леи Данилсон-Ярг, памятники времен СССР пропагандируют неправильный подход к истории. Только в прошлом году власти Эстонии выделили 976 405 евро на перенос памятников с общественных мест. Однако в начале этого года власти Эстонии отказались от идеи по демонтажу советского памятника Воину-освободителю из-за общественного резонанса, передает «Национальная служба новостей». После этого в Эстонии на острове Сааремаа также планировали провести раскопки на территории комплекса Техумарди и перезахоронить останки солдат Красной армии, сообщает Pravda.ru.