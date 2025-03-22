Зеленскому из Крыма прилетел ответ по поводу отсутствия там туризма

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Зеленский соврал про Крым
Зеленский соврал про Крым Фото:

В Крыму успешно развивается туризм, а слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на полуострове нет туризма — являются ерундой. Об этом заявил член комитета по курортам и туризму в Республике Виктор Жиленко.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — передает РИА Новости слова Жиленко.

Крым стабильно входит в пятерку лучших курортных регионов России. С начала года, бронирования и продажи на лето и на майские праздники идут со значительным плюсом. Сейчас уже более половины мест на поезда проданы, передает RT.

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В Крыму успешно развивается туризм, а слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на полуострове нет туризма — являются ерундой. Об этом заявил член комитета по курортам и туризму в Республике Виктор Жиленко. «То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — передает РИА Новости слова Жиленко. Крым стабильно входит в пятерку лучших курортных регионов России. С начала года, бронирования и продажи на лето и на майские праздники идут со значительным плюсом. Сейчас уже более половины мест на поезда проданы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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