Shot: в Брянске прогремели взрывы

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Жители Брянска услышали серию взрывов
Жители Брянска услышали серию взрывов Фото:

В Брянске произошло минимум пять взрывов. События развернулись около 2:25 ночи, когда местные жители услышали серию громких звуков, первый из которых был особенно мощным.

«Взрывы начались этой ночью в 2:25. По их словам, первый был самый мощный. Сообщается, что был слышен характерный звук пролета БПЛА. Всего местные жители насчитали около пяти громких звуков в Советском и Фокинском районах», — пишет Shot. Официальные органы пока не предоставили подробной информации. 

Ранее, в Уфе произошел инцидент, когда после звука пролета БПЛА последовал мощный взрыв, вызвавший пожар. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара.

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В Брянске произошло минимум пять взрывов. События развернулись около 2:25 ночи, когда местные жители услышали серию громких звуков, первый из которых был особенно мощным. «Взрывы начались этой ночью в 2:25. По их словам, первый был самый мощный. Сообщается, что был слышен характерный звук пролета БПЛА. Всего местные жители насчитали около пяти громких звуков в Советском и Фокинском районах», — пишет Shot. Официальные органы пока не предоставили подробной информации.  Ранее, в Уфе произошел инцидент, когда после звука пролета БПЛА последовал мощный взрыв, вызвавший пожар. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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