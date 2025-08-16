Разговор Трампа с Зеленским и ЕС после саммита был почти вдвое короче, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о результатах саммита с Россией на Аляске, сообщает Еврокомиссия. По данным Axios, Трамп провел более полутора часов в разговорах с Зеленским и лидерами стран ЕС, рассказывая о своей встрече с Владимиром Путиным.
«Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более 1,5 часов, чтобы проинформировать их о подробностях встречи с Путиным», — пишут журналисты Axios. При этом переговоры Путина и Трампа, прошедшие на Аляске, длились 2 часа, 45 минут.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также участвовал в обсуждениях вместе с главой ЕК и рядом европейских лидеров. Об этом пишут РИА Новости.
Вместе с тем, Зеленский, после разговора с Трампом, заявил, что планирует поехать в Вашингтон на встречу президентом США. Сообщается, что их разговор может состояться в понедельник, 18 августа.
