Разговор Трампа с Зеленским и ЕС после саммита был почти вдвое короче, чем с Путиным

Трамп обсудил с Зеленским и европейскими лидерами итоги саммита на Аляске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп рассказал ЕС и Зеленскому о встрече с Путиным
Трамп рассказал ЕС и Зеленскому о встрече с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о результатах саммита с Россией на Аляске, сообщает Еврокомиссия. По данным Axios, Трамп провел более полутора часов в разговорах с Зеленским и лидерами стран ЕС, рассказывая о своей встрече с Владимиром Путиным.  

«Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более 1,5 часов, чтобы проинформировать их о подробностях встречи с Путиным», — пишут журналисты Axios. При этом переговоры Путина и Трампа, прошедшие на Аляске, длились 2 часа, 45 минут.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также участвовал в обсуждениях вместе с главой ЕК и рядом европейских лидеров. Об этом пишут РИА Новости. 

Вместе с тем, Зеленский, после разговора с Трампом, заявил, что планирует поехать в Вашингтон на встречу президентом США. Сообщается, что их разговор может состояться в понедельник, 18 августа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о результатах саммита с Россией на Аляске, сообщает Еврокомиссия. По данным Axios, Трамп провел более полутора часов в разговорах с Зеленским и лидерами стран ЕС, рассказывая о своей встрече с Владимиром Путиным.   «Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более 1,5 часов, чтобы проинформировать их о подробностях встречи с Путиным», — пишут журналисты Axios. При этом переговоры Путина и Трампа, прошедшие на Аляске, длились 2 часа, 45 минут. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также участвовал в обсуждениях вместе с главой ЕК и рядом европейских лидеров. Об этом пишут РИА Новости.  Вместе с тем, Зеленский, после разговора с Трампом, заявил, что планирует поехать в Вашингтон на встречу президентом США. Сообщается, что их разговор может состояться в понедельник, 18 августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...