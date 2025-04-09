В России запустили беспилотные грузовики

Движение грузовых автомобилей с автономным управлением запущено на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом сообщает ТАСС.
«Движение беспилотных грузовых автомобилей началось на ЦКАД», — передает корреспондент ТАСС. Там уточнили, что заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов дал официальный старт программе по внедрению беспилотных транспортных средств.
В церемонии также участвовали заместитель министра транспорта Андрей Никитин, глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин. Кроме того, на мероприятии присутствовал председатель правления Государственной корпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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