В России запустили беспилотные грузовики

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Иванов дал официальный старт движению беспилотных грузовиков
Иванов дал официальный старт движению беспилотных грузовиков Фото:

Движение грузовых автомобилей с автономным управлением запущено на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом сообщает ТАСС.

«Движение беспилотных грузовых автомобилей началось на ЦКАД», — передает корреспондент ТАСС. Там уточнили, что заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов дал официальный старт программе по внедрению беспилотных транспортных средств.

В церемонии также участвовали заместитель министра транспорта Андрей Никитин, глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин. Кроме того, на мероприятии присутствовал председатель правления Государственной корпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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Движение грузовых автомобилей с автономным управлением запущено на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом сообщает ТАСС. «Движение беспилотных грузовых автомобилей началось на ЦКАД», — передает корреспондент ТАСС. Там уточнили, что заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов дал официальный старт программе по внедрению беспилотных транспортных средств. В церемонии также участвовали заместитель министра транспорта Андрей Никитин, глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин. Кроме того, на мероприятии присутствовал председатель правления Государственной корпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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