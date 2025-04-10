Одно из важнейших обещаний Зеленскому не сдержали десятки стран

Десятки стран, обещавших отправить на Украину войска для ее поддержки, не выполнили свои обещания. Только шесть стран, в числе которых Франция, Британия и прибалтийские государства, согласились оказать военную помощь лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает AFP в соцсети X.
«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в «коалицию» входят примерно 30 стран.
Эти события происходят на фоне разработки планов по частичному прекращению огня. При этом руководство Великобритании и Франции активно продвигает идею размещения военных подразделений на Украине.
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