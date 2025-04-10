Одно из важнейших обещаний Зеленскому не сдержали десятки стран

AFP: всего лишь 6 стран из 30 согласились послать Киеву войска
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О готовности отправки военных на Украину заявили лишь шесть стран
О готовности отправки военных на Украину заявили лишь шесть стран Фото:

Десятки стран, обещавших отправить на Украину войска для ее поддержки, не выполнили свои обещания. Только шесть стран, в числе которых Франция, Британия и прибалтийские государства, согласились оказать военную помощь лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает AFP в соцсети X.

«Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в «коалицию» входят примерно 30 стран.

Эти события происходят на фоне разработки планов по частичному прекращению огня. При этом руководство Великобритании и Франции активно продвигает идею размещения военных подразделений на Украине.

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Десятки стран, обещавших отправить на Украину войска для ее поддержки, не выполнили свои обещания. Только шесть стран, в числе которых Франция, Британия и прибалтийские государства, согласились оказать военную помощь лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает AFP в соцсети X. «Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска», — говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в «коалицию» входят примерно 30 стран. Эти события происходят на фоне разработки планов по частичному прекращению огня. При этом руководство Великобритании и Франции активно продвигает идею размещения военных подразделений на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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