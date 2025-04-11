ВСУ пять раз за сутки атаковали энергообъекты России

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ВСУ обстреляли четыре российских региона
ВСУ обстреляли четыре российских региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали российские энергообъекты. По данным Минобороны РФ, под удар попали Брянская, Курская, Запорожская области и ЛНР.

«ВСУ за сутки нанесли 5 ударов по объектам российской энергетики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. В частности, энергообъекты были атакованы в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также на территории Луганской Народной Республики.

Атаки на энергетические объекты со стороны Вооруженных сил Украины на территории России и контролируемых ею регионов продолжаются уже не первый день. Ранее армия Украины нанесла 14 ударов, в результате которых были повреждены объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали российские энергообъекты. По данным Минобороны РФ, под удар попали Брянская, Курская, Запорожская области и ЛНР. «ВСУ за сутки нанесли 5 ударов по объектам российской энергетики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. В частности, энергообъекты были атакованы в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также на территории Луганской Народной Республики. Атаки на энергетические объекты со стороны Вооруженных сил Украины на территории России и контролируемых ею регионов продолжаются уже не первый день. Ранее армия Украины нанесла 14 ударов, в результате которых были повреждены объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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