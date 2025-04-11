ВСУ пять раз за сутки атаковали энергообъекты России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз атаковали российские энергообъекты. По данным Минобороны РФ, под удар попали Брянская, Курская, Запорожская области и ЛНР.
«ВСУ за сутки нанесли 5 ударов по объектам российской энергетики», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. В частности, энергообъекты были атакованы в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также на территории Луганской Народной Республики.
Атаки на энергетические объекты со стороны Вооруженных сил Украины на территории России и контролируемых ею регионов продолжаются уже не первый день. Ранее армия Украины нанесла 14 ударов, в результате которых были повреждены объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.
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