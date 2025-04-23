Звезда «Место встречи изменить нельзя» удостоена ордена

Российская актриса Лариса Удовиченко, прославившаяся ролью Маньки Облигации в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя», награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Удовиченко Ларису Ивановну», — говорится в тексте президентского указа.
Лариса Удовиченко дебютировала в кино еще в школьные годы и за свою карьеру снялась более чем в 140 кино- и телепроектах. Особую популярность актрисе принесла роль в пятисерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Среди других популярных и признанных зрителями фильмов с ее участием можно выделить такие, как «Мэри Поппинс, до свидания!», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Зимняя вишня».
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