Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля с 11:35 по московскому времени вновь действуют временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом пишут telegram-каналы.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 МСК вновь введены в аэропорту Ярославль», — сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации». Сообщается, что воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов на неопределенное время.
Ранее подобные меры уже вводились в различных аэропортах, среди которых Внуково и Надым, с целью гарантировать безопасность полетов гражданской авиации. А в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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