Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

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Аэропорт Ярославля временно не принимает и не выпускает рейсы
Аэропорт Ярославля временно не принимает и не выпускает рейсы Фото:

В аэропорту Ярославля с 11:35 по московскому времени вновь действуют временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом пишут telegram-каналы.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 МСК вновь введены в аэропорту Ярославль», — сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации». Сообщается, что воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов на неопределенное время.

Ранее подобные меры уже вводились в различных аэропортах, среди которых Внуково и Надым, с целью гарантировать безопасность полетов гражданской авиации. А в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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В аэропорту Ярославля с 11:35 по московскому времени вновь действуют временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом пишут telegram-каналы. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 МСК вновь введены в аэропорту Ярославль», — сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации». Сообщается, что воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов на неопределенное время. Ранее подобные меры уже вводились в различных аэропортах, среди которых Внуково и Надым, с целью гарантировать безопасность полетов гражданской авиации. А в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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