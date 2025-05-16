В бывшем особняке экс-главы МИД РФ прошли обыски по делу об убийствах

В особняке в подмосковной Барвихе, который ранее принадлежал экс-главе МИД России Андрею Козыреву (признан Минюстом иноагентом), прошли обыски. Следственные мероприятия связаны с делом о серии заказных убийств, совершенных в 1990-х годах участниками тольяттинской организованной преступной группы (ОПГ) «Сиротинские». Информацию подтверждает источник.
«Шинкоренко проживал в бывшем особняке Козырева до тех пор, пока правоохранители не активизировали расследование в отношении тольяттинских бандитов 1990-х», — сообщил источник РБК. Изначально информацию передавали РЕН ТВ и «Известия».
В 2012 году Козырев продал особняк лицам, представлявшим интересы Игоря Шинкоренко, который, по версии правоохранителей, был связан с ОПГ «Сиротинские». Эта группировка действовала в Тольятти с 1994 года и причастна к ряду тяжких преступлений, в том числе убийствам и вымогательствам. В разное время в ее состав входили 11 человек, а лидером считался Игорь Сиротенко.
Обыски в доме прошли две недели назад. В операции участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и Росгвардии. Изъяты наличные средства, техника и документы. Следствие считает, что Шинкоренко проживал в особняке до недавнего времени, пока не активизировалось расследование по эпизодам 1990-х годов. В 2000 году Шинкоренко вместе с главарем ОПГ Сиротенко совершил покушение на убийство лидера другой тольяттинской группировки. Оба фигуранта впоследствии были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Активная фаза расследования началась в начале мая 2025 года.
Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 1990 по 1996 год, затем депутатом Госдумы. В апреле 2025 года Минюст РФ признал его иностранным агентом за высказывания против военной операции на Украине и распространение, по мнению ведомства, недостоверной информации о действиях российских властей.
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