В «Мираторге» ответили Азербайджану на уничтожение луковых колец из России

«Мираторг» опроверг обвинения Азербайджана о патогенах в луковых кольцах из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Мираторг» опроверг обвинения Азербайджана о патогенах в луковых кольцах
«Мираторг» опроверг обвинения Азербайджана о патогенах в луковых кольцах Фото:

Компания «Мираторг» не обнаружила нарушений требований пищевой безопасности в продукции «Мираторг Запад» после проверки луковых колец. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на собственные лабораторные исследования. Поводом для проверки стало заявление Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана о выявлении патогенных бактерий и уничтожении партии российских луковых колец весом 639 кг.

«„Мираторг“ не выявил несоответствия нормам пищевой безопасности в луковых кольцах предприятия „Мираторг Запад“», — рассказали представители компании. Их слова передает ТАСС.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана ранее распространило сообщение о том, что партия луковых колец, произведенных в России, была уничтожена. По его данным, в образцах данной продукции были выявлены патогенные микроорганизмы, не соответствующие требованиям национального законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Мираторг» не обнаружила нарушений требований пищевой безопасности в продукции «Мираторг Запад» после проверки луковых колец. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на собственные лабораторные исследования. Поводом для проверки стало заявление Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана о выявлении патогенных бактерий и уничтожении партии российских луковых колец весом 639 кг. «„Мираторг“ не выявил несоответствия нормам пищевой безопасности в луковых кольцах предприятия „Мираторг Запад“», — рассказали представители компании. Их слова передает ТАСС. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана ранее распространило сообщение о том, что партия луковых колец, произведенных в России, была уничтожена. По его данным, в образцах данной продукции были выявлены патогенные микроорганизмы, не соответствующие требованиям национального законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...