Иран раскрыл количество погибших в войне с Израилем

Аракчи: количество раненых или погибших превысило 6000 человек
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На территории Ирана 620 человек погибло и 4870 человек пострадало, заявили в минздраве исламской республики
На территории Ирана 620 человек погибло и 4870 человек пострадало, заявили в минздраве исламской республики Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

В ходе двенадцатидневного открытого конфликта между Ираном и Израилем число погибших или раненых превысило 6000 человек. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на саммите стран БРИКС.

«В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб», — заявил Аракчи. Слова министра приводит его официальный telegram-канал.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур сообщил, что в результате израильских ударов по территории Ирана число погибших превысило 620 человек, еще 4870 получили ранения. Тем временем Израиль сообщил о свыше 20 погибших  более 1470 пострадавших.

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В ходе двенадцатидневного открытого конфликта между Ираном и Израилем число погибших или раненых превысило 6000 человек. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на саммите стран БРИКС. «В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб», — заявил Аракчи. Слова министра приводит его официальный telegram-канал. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур сообщил, что в результате израильских ударов по территории Ирана число погибших превысило 620 человек, еще 4870 получили ранения. Тем временем Израиль сообщил о свыше 20 погибших  более 1470 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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