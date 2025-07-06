06 июля 2025

Лидеры БРИКС предложили меры против гонки вооружений в космосе

Страны БРИКС планируют принять документ против гонки вооружений в космосе
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры стран БРИКС предлагают принять документ против гонки вооружений в космосе, сообщает РИА Новости
Лидеры стран БРИКС предлагают принять документ против гонки вооружений в космосе, сообщает РИА Новости Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Лидеры стран БРИКС против гонки вооружений в космосе. В связи с этим они хотят принять соответствующий документ. Речь об этом зашла на саммите стран БРИКС в Бразилии.

«Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ», — написано в материале РИА Новости.

Ранее страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро уже заявляли о намерении выступить против односторонних торговых мер, противоречащих международному праву. Саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году к основным странам присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Среди партнеров БРИКС — Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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Лидеры стран БРИКС против гонки вооружений в космосе. В связи с этим они хотят принять соответствующий документ. Речь об этом зашла на саммите стран БРИКС в Бразилии. «Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ», — написано в материале РИА Новости. Ранее страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро уже заявляли о намерении выступить против односторонних торговых мер, противоречащих международному праву. Саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году к основным странам присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Среди партнеров БРИКС — Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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