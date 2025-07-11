Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Россией

Утром 11 июля над регионами России ликвидированы четыре украинских беспилотника: три из них были сбиты над Брянской областью, еще один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что три дрона ВСУ были перехвачены в Брянской области, один — в Крыму.
Всего в ночь на 11 июля российские средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, выпущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов было сбито в небе над Курской областью — 53 единицы. В Брянской области было ликвидировано 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13.
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