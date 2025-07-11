Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Россией

Минобороны: ПВО сбили четыре украинских дрона над Россией
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Дроны ВСУ попытались атаковать два российских региона
Дроны ВСУ попытались атаковать два российских региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 11 июля над регионами России ликвидированы четыре украинских беспилотника: три из них были сбиты над Брянской областью, еще один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что три дрона ВСУ были перехвачены в Брянской области, один — в Крыму.

Всего в ночь на 11 июля российские средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, выпущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов было сбито в небе над Курской областью — 53 единицы. В Брянской области было ликвидировано 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13.

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Утром 11 июля над регионами России ликвидированы четыре украинских беспилотника: три из них были сбиты над Брянской областью, еще один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что три дрона ВСУ были перехвачены в Брянской области, один — в Крыму. Всего в ночь на 11 июля российские средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, выпущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов было сбито в небе над Курской областью — 53 единицы. В Брянской области было ликвидировано 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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