ПВО сбила еще пять украинских БПЛА над Брянской областью

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области <...> уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на местах падения обломков.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что Брянская область за ночь была атакована 31 БПЛА. В общей сумме по территории России украинские силы выпустили 73 дрона. В частности, их маршруты проходили над Москвой, а также Брянской, Орловской, Нижегородской, Воронежской, Смоленской и Калужской областями, территорией Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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