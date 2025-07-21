Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов выступил с инициативой ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни. Поводом для обсуждения стал инцидент с участием бойца ММА Максима Дивнича и военнослужащего Алихана Берсаева, который получил широкий резонанс в социальных сетях.
«В нашей стране за межнациональный, либо межконфессиональный конфликт, я считаю, должна быть очень жесткая мера наказания», — заявил Алаудинов РИА Новости. Он отметил, что в настоящее время российское законодательство предусматривает до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти либо вражды. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в условиях внешних угроз любые попытки разжечь рознь внутри общества крайне опасны и могут привести к необратимым последствиям.
Алаудинов отдельно отметил, что преступления не должны ассоциироваться с национальностью их совершителей. По его словам, каждое преступление имеет конкретного виновника, и акцент на этнической принадлежности недопустим, так как это может спровоцировать новые конфликты.
В ходе обсуждения недавней драки у бассейна в Луганске, Алаудинов сообщил, что военнослужащий, участвовавший в конфликте, уже направлен на передовые позиции, а второй участник также должен быть привлечен к ответственности. Он подчеркнул, что попытки спекулировать на межнациональных вопросах недопустимы и должны пресекаться законом.
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