«Позор чеченского народа»: Алаудинов жестко высказался о драке в ЛНР

Генерал Алаудинов осудил драку с чеченцем в ЛНР
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Алаудинов предложил Дивничу лично встретиться
Алаудинов предложил Дивничу лично встретиться Фото:
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Генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил драку между профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем и чеченским военнослужащим на территории ЛНР. Соответсвующее обращение к Дивничу он опубликовал в своих соцсетях.

«Ты (Дивнич — прим. URA.RU) должен извиниться за то, что ты облил меня грязью в своем тексте. Хотя я не имел никакого отношения к этому товарищу, который мне вовсе не товарищ, это позор чеченского народа (об участвовавшем в драке чеченце — прим. URA.RU)», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.

Кроме того, он обвинил Дивнича в провоцировании вражды по отношению к чеченцам. Командир «Ахмата» пригласил бойца на личную встречу для обсуждения произошедшего.

Ранее Дивнич опубликовал видео потасовки в луганском бассейне с военнослужащим из Чечни, который во время конфликта выкрикивал: «Ты еще не знаешь, что такое „Ахмат“». После публикации чеченец обвинил Дивнича в попытке привлечь внимание и разжечь межрелигиозный конфликт, заявив, что причиной публикации стала ненависть к чеченцам.

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Генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил драку между профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем и чеченским военнослужащим на территории ЛНР. Соответсвующее обращение к Дивничу он опубликовал в своих соцсетях. «Ты (Дивнич — прим. URA.RU) должен извиниться за то, что ты облил меня грязью в своем тексте. Хотя я не имел никакого отношения к этому товарищу, который мне вовсе не товарищ, это позор чеченского народа (об участвовавшем в драке чеченце — прим. URA.RU)», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Кроме того, он обвинил Дивнича в провоцировании вражды по отношению к чеченцам. Командир «Ахмата» пригласил бойца на личную встречу для обсуждения произошедшего. Ранее Дивнич опубликовал видео потасовки в луганском бассейне с военнослужащим из Чечни, который во время конфликта выкрикивал: «Ты еще не знаешь, что такое „Ахмат“». После публикации чеченец обвинил Дивнича в попытке привлечь внимание и разжечь межрелигиозный конфликт, заявив, что причиной публикации стала ненависть к чеченцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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