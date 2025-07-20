«Позор чеченского народа»: Алаудинов жестко высказался о драке в ЛНР

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил драку между профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем и чеченским военнослужащим на территории ЛНР. Соответсвующее обращение к Дивничу он опубликовал в своих соцсетях.
«Ты (Дивнич — прим. URA.RU) должен извиниться за то, что ты облил меня грязью в своем тексте. Хотя я не имел никакого отношения к этому товарищу, который мне вовсе не товарищ, это позор чеченского народа (об участвовавшем в драке чеченце — прим. URA.RU)», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.
Кроме того, он обвинил Дивнича в провоцировании вражды по отношению к чеченцам. Командир «Ахмата» пригласил бойца на личную встречу для обсуждения произошедшего.
Ранее Дивнич опубликовал видео потасовки в луганском бассейне с военнослужащим из Чечни, который во время конфликта выкрикивал: «Ты еще не знаешь, что такое „Ахмат“». После публикации чеченец обвинил Дивнича в попытке привлечь внимание и разжечь межрелигиозный конфликт, заявив, что причиной публикации стала ненависть к чеченцам.
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