«Единая Россия» нашла способ повысить у детей интерес к учебе

«Единая Россия» дала новый импульс развитию образования в стране. На заседании по теме капремонта, строительства детсадов и школ в Центральном исполкоме ЕР секретарь генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что за три года отремонтировали 5602 учебных учреждения. По его словам, в новых оборудованных классах у детей растет интерес к учебе, творчеству и спорту.
«С 2022 года мы провели капитальный ремонт 5602 школ. Это очень внушительная цифра, и за ней стоит огромная работа с Министерством просвещения, партийцами, педагогами и родительским сообществом, которые помогли нам завершить большой объем работ к 1 сентября», — рассказал Якушев.
Каждая новая школа — это импульс развития, ведь в обновленных классах с современным оборудованием у детей растет интерес к учебе, творчеству и спорту, обратил внимание Якушев.
«Сами школы становятся точками роста для сел и городов. Ведь там, где созданы все условия для развития детей, люди начинают оптимистичнее смотреть на жизнь, свое будущее», — добавил он.
Отметив колоссальную работу по ремонту и строительству школ, секретарь генсовета ЕР заявил, что теперь партия ни в коем случае не может позволить себе снизить планку. Он напомнил, что не менее серьезные задачи перед «Единой Россией» стоят и на следующий год, которые необходимо решить организованно и в срок.
«Как всем известно, по решению главы государства, программу капитального ремонта продлили до 2030 года. Теперь в нее включили детские сады, техникумы и колледжи. Партия сформировала реестр объектов, нуждающихся в капремонте, и передала его в Министерство просвещения РФ. Обязательства по контролю за ходом восстановительных работ также остаются за ЕР», — сообщил Якушев.
Секретарь генсовета партии власти также напомнил о планах на текущий год. В этом году предстоит отремонтировать 78 учреждений среднего профессионального образования и 143 садика. Итоги этой работы подведут в конце года, сказал он.
«Еще перед началом учебного года „Единая Россия“ инициировала несколько акций. Так, наш партийный проект „Безопасные дороги“ провел акцию „Дом — школа — дом“. Активисты выявили учреждения, рядом с которыми есть опасные участки дорог, отсутствуют тротуары, предупреждающие знаки и светофоры. Замечания необходимо устранить в обязательном порядке, ведь безопасность наших детей — важнейшая задача. Положительный отклик получили наши акции „Помощь школам“ и „Родительская приемка“, — отметил Якушев.
Во второй части заседания секретарь генсовета ЕР поговорил с представителями регионов-лидеров по капремонту и строительству образовательных организаций — Белгородской области, ЕАО, Севастополя, Бурятии и ЛНР.
