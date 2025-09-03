В России выявили схему по созданию фейков о мессенджере Max за деньги

«Борьба с фейками»: каналы в Telegram публикуют ложные посты о Max за деньги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Telegram-каналы публикуют фейки о мессенджере Max за деньги
Telegram-каналы публикуют фейки о мессенджере Max за деньги Фото:

Проект «Война с фейками» выявил масштабную кампанию по распространению ложной информации о российском мессенджере MAX. Как сообщает одноименный telegram-канал, недостоверные публикации о MAX появляются синхронно в крупных популярных пабликах, а их распространение носит организованный и коммерческий характер. Специалисты провели серию экспериментальных публикаций, чтобы выяснить, кто стоит за посевом фейков и как устроена схема их запуска.

«Если внимательно посмотреть на механизм появления негативных „сенсаций“ про MAX, то вырисовывается целый ряд интересных закономерностей: первоисточником вбросов становятся пустые аккаунты на мелких развлекательных площадках. Также фейки про MAX размещаются и в крупных пабликах на коммерческой основе. Через несколько дней они удаляются „по таймеру“. Участвуют в разгоне дезинформации как идеологически заряженные оппозиционные паблики, так и „всеядные“ каналы, руководствующиеся принципом „деньги не пахнут“», — отмечают авторы канала. 

Из расследования стало известно, что большинство сообщений с критикой MAX размещаются на платной основе — за деньги администраторы десятков telegram-каналов и групп соглашаются публиковать любые материалы, в том числе откровенно абсурдные. В качестве примера приводится сеть telegram-каналов под брендом «NB media Реклама», которая согласилась распространить фейки на трехмиллионную аудиторию за 110 тысяч рублей, а на двухмиллионную — за 90 тысяч рублей. По данным проекта, ряд оппозиционных и развлекательных пабликов также активно участвует в таких кампаниях.

Исследователи отдельно обратили внимание на то, что публикации фейков часто имеют ограниченный срок жизни: после размещения они автоматически удаляются через один, три или пять дней. Для создания иллюзии массовости используются одинаковые графические элементы и дублирующиеся тексты. Эксперимент показал, что даже очевидно вымышленные истории о MAX согласились размещать не только «всеядные» крупные паблики, но и ресурсы с ярко выраженной антироссийской повесткой. Например, канал «Еж» согласился опубликовать любой материал за 60 тысяч рублей.

В ходе расследования был также разоблачен случай постановочного видео, в котором, якобы, уволенный из-за отказа установить MAX молодой человек оказался профессиональным SMM-специалистом с оппозиционными взглядами. Проект «Война с фейками» подчеркивает, что негативная кампания против российского мессенджера развернута системно: в ней участвуют сетки каналов по всей стране. 

Мессенджер Max был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Платформа поддерживает обмен сообщениями, звонки и передачу файлов, а также интеграцию с Госуслугами. С момента появления Max в интернете начали распространятся фейки различного характера, которые периодически опровергались.

Ранее в Max появились официальные каналы губернаторов и других официальных лиц. URA.RU также имеет официальный канал в Max.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект «Война с фейками» выявил масштабную кампанию по распространению ложной информации о российском мессенджере MAX. Как сообщает одноименный telegram-канал, недостоверные публикации о MAX появляются синхронно в крупных популярных пабликах, а их распространение носит организованный и коммерческий характер. Специалисты провели серию экспериментальных публикаций, чтобы выяснить, кто стоит за посевом фейков и как устроена схема их запуска. «Если внимательно посмотреть на механизм появления негативных „сенсаций“ про MAX, то вырисовывается целый ряд интересных закономерностей: первоисточником вбросов становятся пустые аккаунты на мелких развлекательных площадках. Также фейки про MAX размещаются и в крупных пабликах на коммерческой основе. Через несколько дней они удаляются „по таймеру“. Участвуют в разгоне дезинформации как идеологически заряженные оппозиционные паблики, так и „всеядные“ каналы, руководствующиеся принципом „деньги не пахнут“», — отмечают авторы канала.  Из расследования стало известно, что большинство сообщений с критикой MAX размещаются на платной основе — за деньги администраторы десятков telegram-каналов и групп соглашаются публиковать любые материалы, в том числе откровенно абсурдные. В качестве примера приводится сеть telegram-каналов под брендом «NB media Реклама», которая согласилась распространить фейки на трехмиллионную аудиторию за 110 тысяч рублей, а на двухмиллионную — за 90 тысяч рублей. По данным проекта, ряд оппозиционных и развлекательных пабликов также активно участвует в таких кампаниях. Исследователи отдельно обратили внимание на то, что публикации фейков часто имеют ограниченный срок жизни: после размещения они автоматически удаляются через один, три или пять дней. Для создания иллюзии массовости используются одинаковые графические элементы и дублирующиеся тексты. Эксперимент показал, что даже очевидно вымышленные истории о MAX согласились размещать не только «всеядные» крупные паблики, но и ресурсы с ярко выраженной антироссийской повесткой. Например, канал «Еж» согласился опубликовать любой материал за 60 тысяч рублей. В ходе расследования был также разоблачен случай постановочного видео, в котором, якобы, уволенный из-за отказа установить MAX молодой человек оказался профессиональным SMM-специалистом с оппозиционными взглядами. Проект «Война с фейками» подчеркивает, что негативная кампания против российского мессенджера развернута системно: в ней участвуют сетки каналов по всей стране.  Мессенджер Max был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Платформа поддерживает обмен сообщениями, звонки и передачу файлов, а также интеграцию с Госуслугами. С момента появления Max в интернете начали распространятся фейки различного характера, которые периодически опровергались. Ранее в Max появились официальные каналы губернаторов и других официальных лиц. URA.RU также имеет официальный канал в Max.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...