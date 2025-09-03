В России выявили схему по созданию фейков о мессенджере Max за деньги

Проект «Война с фейками» выявил масштабную кампанию по распространению ложной информации о российском мессенджере MAX. Как сообщает одноименный telegram-канал, недостоверные публикации о MAX появляются синхронно в крупных популярных пабликах, а их распространение носит организованный и коммерческий характер. Специалисты провели серию экспериментальных публикаций, чтобы выяснить, кто стоит за посевом фейков и как устроена схема их запуска.
«Если внимательно посмотреть на механизм появления негативных „сенсаций“ про MAX, то вырисовывается целый ряд интересных закономерностей: первоисточником вбросов становятся пустые аккаунты на мелких развлекательных площадках. Также фейки про MAX размещаются и в крупных пабликах на коммерческой основе. Через несколько дней они удаляются „по таймеру“. Участвуют в разгоне дезинформации как идеологически заряженные оппозиционные паблики, так и „всеядные“ каналы, руководствующиеся принципом „деньги не пахнут“», — отмечают авторы канала.
Из расследования стало известно, что большинство сообщений с критикой MAX размещаются на платной основе — за деньги администраторы десятков telegram-каналов и групп соглашаются публиковать любые материалы, в том числе откровенно абсурдные. В качестве примера приводится сеть telegram-каналов под брендом «NB media Реклама», которая согласилась распространить фейки на трехмиллионную аудиторию за 110 тысяч рублей, а на двухмиллионную — за 90 тысяч рублей. По данным проекта, ряд оппозиционных и развлекательных пабликов также активно участвует в таких кампаниях.
Исследователи отдельно обратили внимание на то, что публикации фейков часто имеют ограниченный срок жизни: после размещения они автоматически удаляются через один, три или пять дней. Для создания иллюзии массовости используются одинаковые графические элементы и дублирующиеся тексты. Эксперимент показал, что даже очевидно вымышленные истории о MAX согласились размещать не только «всеядные» крупные паблики, но и ресурсы с ярко выраженной антироссийской повесткой. Например, канал «Еж» согласился опубликовать любой материал за 60 тысяч рублей.
В ходе расследования был также разоблачен случай постановочного видео, в котором, якобы, уволенный из-за отказа установить MAX молодой человек оказался профессиональным SMM-специалистом с оппозиционными взглядами. Проект «Война с фейками» подчеркивает, что негативная кампания против российского мессенджера развернута системно: в ней участвуют сетки каналов по всей стране.
Мессенджер Max был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Платформа поддерживает обмен сообщениями, звонки и передачу файлов, а также интеграцию с Госуслугами. С момента появления Max в интернете начали распространятся фейки различного характера, которые периодически опровергались.
Ранее в Max появились официальные каналы губернаторов и других официальных лиц. URA.RU также имеет официальный канал в Max.
