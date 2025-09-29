Российские регионы представили свой взгляд на будущее страны

В Москве 25 сентября в Национальном центре «Россия» прошел спецпоказ проекта «Модная Россия» в рамках VI федерального фестиваля «Российская креативная неделя». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. На мероприятии прошел паблик-ток с экспертами индустрии и была представлена специальная медиа-экосистема, рассказывающая о креативных инициативах и индустриях российских регионов.
К обсуждению были приглашены представители разных сфер: замгендиректора по коммуникациям АНО «Креативная экономика» Нелли Бадалян, директор универмага «Россия» Мариус Матас, креативный продюсер WMG и проекта «Модная Россия» Варвара Александрова. Онлайн к дискуссии подключились руководители значимых региональных проектов. Спикеры обсудили поддержку креативных индустрий и роль человека в экономике будущего.
«После принятия закона сразу стало понятно: человек — это ядро креативной экономики. Своим творчеством и интеллектом он может монетизировать талант. Однако многие люди даже не осознают, что они работают в креативной индустрии. Для них это обыкновенная деятельность. Но это не просто творчество, это мастерство, которое помогает заработать и создать бизнес», — подчеркнула Нелли Бадалян.
В ходе презентации спецвыпуска зрителям показали истории героев из разных регионов: VR-проекты из Новосибирска, фестиваль уличного искусства из Екатеринбурга, арт-центр моды в Нальчике и скульптурные инициативы Махачкалы. Мариус Матас отметил, что их команда недавно открыла первый универмаг во Владивостоке и выстраивает индивидуальный подход к каждому региональному бренду. Особый акцент сделан на молодежи как на будущем креативных индустрий. Для молодых дизайнеров важно соединять традиции прошлого с современными тенденциями.
По итогам встречи модератор Екатерина Гончаренко подчеркнула, что креативные идеи способны создавать успешные проекты и сообщества. Проект «Модная Россия», по данным организаторов, продолжит расширять географию и объединять регионы страны в единое профессиональное сообщество для развития креативной экономики.
Проект «Модная Россия» представляет собой первую в стране медиаэкосистему, посвященную развитию креативных индустрий в российских регионах. Эта инициатива рассказывает о тех, кто преобразует свои города с помощью творчества и инновационных идей, демонстрируя, что креативность может выступать ключевым фактором визуальных, экономических и культурных изменений. В рамках проекта реализуются тревел-шоу, деловые интервью, а также функционируют сообщества в соцсетях, что способствует установлению эффективной коммуникации с молодежной аудиторией. Инициатива реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Национального центра «Россия».
