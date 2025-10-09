Энергетическая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась повреждена, в результате чего без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Есть повреждения <...> портовой и энергетической инфраструктур», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кипера. Он добавил, что без света остались более 30 тысяч человек.
Также в сообщении Кипера отмечается, что на территории одного из портов вспыхнул пожар. Пламя распространилось на контейнеры, в которых находились деревянные поддоны и растительное масло.
Ранее в северных районах Сумской области Украины произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, вызванное повреждением объектов критической инфраструктуры. Об этом информирует компания «Сумыоблэнерго». Как уточнили в энергокомпании, перебои с электроснабжением затронули Конотопский и Шосткинский районы, где полностью или частично были обесточены отдельные населенные пункты. В результате аварийной ситуации значительное число потребителей осталось без электричества, передает 360.ru.
