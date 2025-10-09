Энергоинфраструктура в Одесской области на Украине получила повреждения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Одесской области без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов (архивное фото)
В Одесской области без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов (архивное фото) Фото:

Энергетическая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась повреждена, в результате чего без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Есть повреждения <...> портовой и энергетической инфраструктур», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кипера. Он добавил, что без света остались более 30 тысяч человек.

Также в сообщении Кипера отмечается, что на территории одного из портов вспыхнул пожар. Пламя распространилось на контейнеры, в которых находились деревянные поддоны и растительное масло.

Ранее в северных районах Сумской области Украины произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, вызванное повреждением объектов критической инфраструктуры. Об этом информирует компания «Сумыоблэнерго». Как уточнили в энергокомпании, перебои с электроснабжением затронули Конотопский и Шосткинский районы, где полностью или частично были обесточены отдельные населенные пункты. В результате аварийной ситуации значительное число потребителей осталось без электричества, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Энергетическая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась повреждена, в результате чего без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Есть повреждения <...> портовой и энергетической инфраструктур», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кипера. Он добавил, что без света остались более 30 тысяч человек. Также в сообщении Кипера отмечается, что на территории одного из портов вспыхнул пожар. Пламя распространилось на контейнеры, в которых находились деревянные поддоны и растительное масло. Ранее в северных районах Сумской области Украины произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, вызванное повреждением объектов критической инфраструктуры. Об этом информирует компания «Сумыоблэнерго». Как уточнили в энергокомпании, перебои с электроснабжением затронули Конотопский и Шосткинский районы, где полностью или частично были обесточены отдельные населенные пункты. В результате аварийной ситуации значительное число потребителей осталось без электричества, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...