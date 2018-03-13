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13 марта 2018
20:37  13 марта 2018 0

Почему Дональд Трамп сменил госсекретаря и что ждать России

«Тиллерсон станет для Москвы теплым воспоминанием»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Отношения между США и Россией могут еще больше ухудшиться, уверены политологиФото: Официальный сайт президента РФ

Отношения между США и Россией накалятся до предела в самое ближайшее время. В пользу такого сценария свидетельствует произошедшая во вторник, 13 марта, отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его кресло займет экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter. «Ждем от него [Помпео] фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!» — сообщил Трамп.

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Дональд Трамп отдает внешнюю политику в руки спецслужб, утверждают эксперты
Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Произошедшие кадровые решения говорят о том, что политика Дональда Трампа в отношении России будет еще более радикальной. Майк Помпео — республиканец. Крыло, которое он представляет, крайне жестко настроено по отношению к России», — пояснил «URA.RU» политолог Максим Жаров.

Он полагает, что уже в самое ближайшее время будут введены ранее обещанные новые санкции против нашей страны. «Думаю, что Москве необходимо в срочном порядке перестраивать свою внешнюю политику. Причем исходить надо из самых радикальных сценариев», — отметил эксперт.

Рекс Тиллерсон окажется для России теплым воспоминанием, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Павел Святенков. «Сегодня становится очевидным, что Трамп передает внешнюю политику в руки спецслужб. Помпео, который еще вчера руководил ЦРУ, получает куда более престижный пост, а разведывательное управление возглавит его заместитель. Думаю, они будут работать в тесной связке», — отметил собеседник агентства. Он полагает, что Помпео, в отличие от Тиллерсона, покажет себя в качестве жесткого переговорщика. По мнению Святенкова, сегодня «присутствует ощущение произошедшего размена»: «Американские спецслужбы находят русский след во вмешательстве в американские выборы, однако этот след никак не связывают с Трампом. Трамп в свою очередь делится властью со спецслужбами».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов указал на то, что американские эксперты считают Помпео «умным и уравновешенным политиком».

«Известно, что Помпео очень аккуратно относится к любой информации и деталям. Однако ужесточение санкций будет в любом случае. Дело в том, что Россия в американском обществе заняла нишу Ирана и Северной Кореи — привычный далекий и страшный враг»,

— отметил в беседе с «URA.RU» Смирнов.

Впрочем, сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин полагает, что с приходом на пост госсекретаря Майка Помпео появляется надежда на конструктив в отношениях Москвы и Вашингтона. «Помпео — очень прагматичный человек. Можно вспомнить, что недавно он, возглавляя ЦРУ, встречался с руководителями российских спецслужб. Это говорит о том, что у его есть понимание, в каких зонах мы имеем возможность сотрудничать», — пояснил «URA.RU» Дискин. По его мнению, Россия и США после прихода Помпео вполне могут найти компромиссное решение по украинскому вопросу.

Напомним, что отставка Тиллерсона, который занимал свой пост с 1 февраля 2017 года, ожидалась еще с конца прошлого года. При этом Помпео давно называли в качестве наиболее вероятного преемника Тиллерсона. Джина Хаспел стала заместителем директора ЦРУ чуть больше года назад, ранее она возглавляла тайную службу ЦРУ.

Госсекретарь США — символичная для россиян фигура. В нашей стране словосочетание «деньги Госдепа» уже превратилось в интернет-мем, означающий финансовую поддержку российской либеральной оппозиции со стороны США. Под таковой поддержкой, в частности, подразумевается выделение американской стороной траншей «на продвижение демократии и поддержку гражданского общества».

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