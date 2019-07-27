5 вопросов о кредитном пузыре, который создаст кризис в 2021 году

Закредитованность россиян рискует привести к повторению кризиса 2008 года, утверждают экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже в ближайшие полтора года может сложиться ситуация, когда многие россияне не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, с таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, необходимо уже сейчас думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты. Министр пояснил, что просто выдавать новые займы нельзя — это лишь усугубит проблему. «По нашим оценкам, в 2021 году она [проблема] в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — признался Орешкин. С чем связано заявление министра, что будет с кредитами, и смогут ли россияне прожить без займов?

Почему россияне так часто оформляют кредиты?

Многие россияне вынуждены брать кредиты до зарплаты Фото: depositphotos.com

На протяжении нескольких лет реальные доходы населения лишь падали, именно это заставляет людей обращаться за кредитами, пояснил «URA.RU» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, многие теряют работу, однако нуждаются в средствах для исполнения финансовых обязательств. Некоторые, по словам экономиста, даже вынуждены брать в долг для приобретения продуктов, лекарств и оплату коммунальных счетов. Опросы населения и ряд исследований позволяют говорить о том, что население закредитовано неравномерно, отмечает в разговоре с «URA.RU» главный экономист холдинга ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. «Отдельные категории граждан закредитованы максимально. Возможно, в ряде случаев, решению их проблем помогла бы адресная поддержка со стороны властей, которая однако в последние годы сокращена», — пояснил он. Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко отмечает, что очень часто люди берут кредиты, чтобы закрыть с их помощью предыдущие займы.

Если ограничат выдачу кредитов, будут ли люди чаще обращаться в микрофинансовые организации?

Ограничение выдачи кредитов — не лучшее решение, утверждает экономист Игорь Николаев: «Вы ограничиваете выдачу кредитов, и люди лишаются источника ресурсов, чтобы поддерживать уровень потребления, к которому они привыкли, снижается покупательная способность, сжимается розничная торговля, да и в целом падает экономика и падают реальные доходы. В итоге получается замкнутый круг. Это будет толкать людей в объятия МФО».

Микрофинансовые организации могут стать еще более популярными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«К микрофинансовым организациям и сегодня предъявляется масса претензий. Но при таком сценарии они становятся все более востребованными. Люди будут вынуждены туда обращаться. Но вот процесса возврата средств станет еще более криминализированным — могут начаться настоящие войны», — рассказал «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев. Он не исключил, что проценты, под которые клиенты будут брать деньги в МФО, могут вырасти еще больше: «Если сейчас 700 процентов годовых не предел, то в ближайшее время мы можем увидеть и 1400 годовых!»

Какие шаги предпринимает правительство для того, чтобы предотвратить кредитный коллапс?

Центробанк делает все возможное, чтобы снизить риски надувания пузыря, заявил «URA.RU» ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Уже введено достаточно мер по регулированию, с осени будет устанавливаться предельный коэффициент долговой нагрузки для заемщика. Кроме того, изменились в сторону ужесточения нормативы обязательных резервов по кредитам, которые несут в себе риски невозврата и просрочек. Ситуация такая, что кредитование в потребительской рознице сокращается, и, полагаю, что темпы роста закредитованности с сегодняшних 22% сократятся до 17-18%», — пояснил Масленников.

Для чего министр Орешкин делает такие заявления?

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, заявление Орешкина связано с тем, что «надо будет объяснять весьма скромный экономический рост и проблемы с экономическим развитием». «Вовремя перевести стрелку на Центробанк — это отвести от себя возможность претензий по своей зоне ответственности. Орешкин актуализирует себя как прогнозиста, но мы то от него не только негативных прогнозов ждем», — сказал «URA.RU» Калачев.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не в первый раз выступает с тревожными заявлениями Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политолог Максим Жаров полагает, что прозвучавшее заявление — один из элементов пиар-программы Орешкина. «Очевидно, что министр ведет полемику с ЦБ и всячески пытается навязать коррекцию денежно-кредитной политики», — сказал «URA.RU» эксперт.

Случится ли на фоне закредитованности россиян новый финансовый кризис?

Нынешняя ситуация очень напоминает 1998 год, преддефолтное время, признается экономист Игорь Николаев. «Тогда власти за полгода до августа много говорили на эту тему, успокаивали. Но в итоге мы знаем, что произошло», — пояснил собеседник агентства.

С ним солидарен предприниматель Дмитрий Потапенко. По его прогнозам, очередной масштабный кризис может разразиться уже в следующем году: «Может сойтись сразу несколько факторов, в том числе и закредитованность. Однако основной — внешнеэкономический фактор, изменение энергетической парадигмы, падение цен на углеводороды».