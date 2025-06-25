Захарова отреагировала на угрозы Трампа снова ударить по Ирану

Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о вероятной реакции международных организаций на новые удары США по Ирану. Ранее президент Штатов Дональд Трамп прямо заявил, что Тегеран снова окажется в огне, если он попытается продолжить развитие ядерной программы.
«Ждем: заявление ООН с призывом; заявление МАГАТЭ с надрывом; заявление НАТО с солидарностью.... Ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ, им до нечленов всегда есть дело», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против Тегерана, если Иран восстановит работу по развитию ядерного потенциала. На этом фоне официальный представитель внешнеполитического ведомства России усомнилась в том, что международные структуры смогут объективно отреагировать на подобные высказывания американского лидера.
Израиль несколько дней подряд бомбил иранские ядерные объекты. Спустя время в ситуацию вмешались США. Это произошло в ночь на 22 июня. По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана. После Трамп заявил, что США могут снова ударить по Ирану, если потребуется.
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