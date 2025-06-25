Захарова отреагировала на угрозы Трампа снова ударить по Ирану

Захарова заявила, что РФ ждет адекватной реакции от мира на новые удары по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова высказалась по поводу очередного обещания Трампа
Захарова высказалась по поводу очередного обещания Трампа Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о вероятной реакции международных организаций на новые удары США по Ирану. Ранее президент Штатов Дональд Трамп прямо заявил, что Тегеран снова окажется в огне, если он попытается продолжить развитие ядерной программы. 

«Ждем: заявление ООН с призывом; заявление МАГАТЭ с надрывом; заявление НАТО с солидарностью.... Ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ, им до нечленов всегда есть дело», — написала Захарова в своем telegram-канале

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против Тегерана, если Иран восстановит работу по развитию ядерного потенциала. На этом фоне официальный представитель внешнеполитического ведомства России усомнилась в том, что международные структуры смогут объективно отреагировать на подобные высказывания американского лидера.

Израиль несколько дней подряд бомбил иранские ядерные объекты. Спустя время в ситуацию вмешались США. Это произошло в ночь на 22 июня.  По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана. После Трамп заявил, что США могут снова ударить по Ирану, если потребуется. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о вероятной реакции международных организаций на новые удары США по Ирану. Ранее президент Штатов Дональд Трамп прямо заявил, что Тегеран снова окажется в огне, если он попытается продолжить развитие ядерной программы.  «Ждем: заявление ООН с призывом; заявление МАГАТЭ с надрывом; заявление НАТО с солидарностью.... Ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ, им до нечленов всегда есть дело», — написала Захарова в своем telegram-канале.  Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против Тегерана, если Иран восстановит работу по развитию ядерного потенциала. На этом фоне официальный представитель внешнеполитического ведомства России усомнилась в том, что международные структуры смогут объективно отреагировать на подобные высказывания американского лидера. Израиль несколько дней подряд бомбил иранские ядерные объекты. Спустя время в ситуацию вмешались США. Это произошло в ночь на 22 июня.  По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана. После Трамп заявил, что США могут снова ударить по Ирану, если потребуется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...