Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

США ударят по Ирану, если Тегеран возобновит свою ядерную программу. Об этом сказал президент Штатов Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Конечно [США ударят по Ирану в случае возобновления программы]. Но мне уже не придется об этом беспокоиться. Она исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено», — заявил Трамп. Трансляция доступна на сайте НАТО.
В ночь на 22 июня 2025 года США провели атаки на три ключевых ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо, тем самым вступив в конфликт Ирана с Израилем. Были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, а также противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти бомбы, также известные как «взломщики бункеров». По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана.
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