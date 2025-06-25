Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США могут вновь нанести удары по Ирану, заявил Трамп
США могут вновь нанести удары по Ирану, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

США ударят по Ирану, если Тегеран возобновит свою ядерную программу. Об этом сказал президент Штатов Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Конечно [США ударят по Ирану в случае возобновления программы]. Но мне уже не придется об этом беспокоиться. Она исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено», — заявил Трамп. Трансляция доступна на сайте НАТО. 

В ночь на 22 июня 2025 года США провели атаки на три ключевых ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо, тем самым вступив в конфликт Ирана с Израилем. Были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, а также противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти бомбы, также известные как «взломщики бункеров». По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ударят по Ирану, если Тегеран возобновит свою ядерную программу. Об этом сказал президент Штатов Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. «Конечно [США ударят по Ирану в случае возобновления программы]. Но мне уже не придется об этом беспокоиться. Она исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено», — заявил Трамп. Трансляция доступна на сайте НАТО.  В ночь на 22 июня 2025 года США провели атаки на три ключевых ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо, тем самым вступив в конфликт Ирана с Израилем. Были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, а также противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти бомбы, также известные как «взломщики бункеров». По словам Дональда Трампа, целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...