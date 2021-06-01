Зачем губернаторы едут на главный форум страны

Российская элита готовится к главному форуму года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторов отодвигают от основной повестки Петербургского международного экономического форума. Число докладчиков среди глав регионов сокращено. Эксперты связывают это с намерением организаторов (Росконгресс) вернуть ПМЭФ статус крупнейшего международного события, который он стал терять в последние годы. А губернаторы, если и не смогут привезти в регионы деньги инвесторов, то смогут получить другие бонусы.

ПМЭФ возвращается спустя год отсутствия из-за коронавируса и пройдет 2—5 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. ПМЭФ является площадкой, где собирается российская и зарубежная политическая и бизнес-элита. В этом году в нем лично поучаствует президент Владимир Путин, по видеосвязи — эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс и другие.

Дальневосточные губернаторы (на фото — глава Сахалинской области Валерий Лимаренко) получили возможность прокачать на ПМЭФ свою повестку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если на прошлом ПМЭФ на разных площадках выступали 28 губернаторов. В этом году их число сократилось не намного (до 25-ти). Но сразу 11 губернаторов будут говорить на темы развития Дальнего Востока и Арктики. И только 14 будут участвовать в остальных площадках.

Приморский политолог Данил Ермилин считает PR-ходом включение дальневосточной тематики в повестку ПМЭФ за три месяца до Восточного экономического форума. «Это попытка показать дальневосточные проекты бизнесу западной части России. Дальний Восток — это еще и арктические регионы, это Северный морской путь. Региону есть куда развиваться. Но пока все понимают, что Дальний Восток — это несколько крупных городов, а дальше — поселки городского типа с их проблемами», — отметил он.

Алексей Текслер готовится к дискуссии по одной из самых актуальных для региона теме — экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выступать в дискуссиях с зарубежными инвесторами будет калужский губернатор Владислав Шапша: в регионе локализованы производства компаний более чем из 60 стран мира. Экономический рост, отток капитала из страны и финансовую грамотность будет обсуждать калининградский губернатор Антон Алиханов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в дискуссиях по экологии и по развитию малого и среднего бизнеса. Еще два уральских губернатора — Наталья Комарова (ХМАО) и Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — будут участвовать в обсуждении развития медицины. Столичный мэр Сергей Собянин снова будет продвигать свою любимую тему про агломерации.

В пресс-службе глав Челябинской области и ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что губернаторы традиционно планируют подписывать соглашения о сотрудничестве. В пресс-службе главы Тюменской области отметили, что на ПМЭФ планируется встречи с представителями торговых, культурных миссий иностранных государств по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, привлечения инвестиций. О планах глав Ямала, Курганской области и Пермского края на момент публикации материала информацию получить не удалось — их пресс-службе не ответили за запросы о комментариях.

Андрей Никитин (слева) и Алексей Дюмин (справа) вошли в список губернаторов, которые попробуют донести проблемы регионов до Центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Росконгрессе не ответили на звонки URA.RU. Однако эксперты обратили внимание на то, что в новом ПМЭФ стало меньше региональной тематики. Как пояснил URA.RU политолог Павел Салин, организаторы пытаются сохранить форум в первую очередь, как «площадку для международных политико-экономических заявлений и инициатив российского руководства», и вернуть ему статус крупнейшей международной площадки страны.

По словам политолога, после присоединения Крыма в 2014 году, статус ПМЭФ на международной арене снизился — Россия «оказалась в полуизоляции», и число зарубежных гостей сильно сократилось.

«Сейчас перед российским руководством стоит задача: хотя бы частично пробить международную изоляцию. Власти опять попытаются сделать акцент на международной составляющей. Поэтому в повестке немного региональных тем.

Региональная специфика должна была быть вписана в международный контекст, как, например, специфика северных регионов, освоение Северного морского пути, освоение Арктики и всего прочего», — объяснил он.

Без закусок участников ПМЭФ не оставят. А продовольственная тематика представлена в повестке как отдельное направление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Фонда региональной политики Евгений Забродин связывает больший акцент на международную повестку и сокращение в программе форума региональных тем с мнением, что регионы рассматриваются не как отдельные субъекты, а как макрорегионы. «Губернаторы могут лишь понять тенденции развития экономики, чтобы создавать у себя в регионах условия для развития тех или иных направлений», — пояснил собеседник.

Воронежский политолог Дмитрий Нечаев соглашается, что повестка ПМЭФ и проблемы регионов не всегда коррелируют друг с другом, однако губернаторы смогут получить пользу. «Среди губернаторов доминирует региональный эгоизм: обычно успешные регионы не стремятся делиться своими практиками, а проблемные регионы, у которых прошла, к примеру, деиндустриализация, не торопятся выносить свои проблемы на обсуждение. Поездка на форум, где главы регионов делятся своим опытом, иногда заменяет губернатору год-полтора собственных исканий», — отметил эксперт.

Для губернаторов (на фото слева свердловский губернатор Евгений Куйвашев), считают эксперты, на ПМЭФ важнее всего контакты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще один бонус для губернаторов приводит директора фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «Для многих участников подобных экономических форумов главное — не их конкретная повестка, а большая концентрация властных, политических, экономических, медийных, экспертных и иных контактов», — говорит собеседник.

Как добавил политолог Павел Салин, «у губернаторов большие проблемы с прямой коммуникацией с московскими чиновниками». «Форум может быть использован губернаторами как попытка выстроить прямую коммуникацию с федеральными чиновниками», — резюмировал он.