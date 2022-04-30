Экономист: курс доллара ниже 75 рублей невыгоден России

Алексей Зубец объяснил, что будет с ценами в 2022 году

30 апреля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Экономист Алексей Зубец рассказал, что будет с ценами и с курсом рубля в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курс доллара в районе 75 рублей уже невыгоден для российской экономики, заявил в интервью URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Это негативно скажется на промышленности, которой снова придется конкурировать с зарубежными производителями. Поэтому некоторое ослабление рубля напротив стимулирует импортозамещение, убежден экономист. — Алексей Николаевич, как скажется на курсе постепенный переход на расчеты с дружественными странами в национальных валютах, о чем говорил президент РФ Владимир Путин? Эксперт: ЦБ будет удерживать рубль сильным, а доллар слабым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Это положительный фактор, так как такой переход поддерживает национальную валюту. Но чтобы торговать с дружественными странами, [физических] рублей по миру нужно больше. Чем выше спрос на рубли, тем стабильнее курс и тем выше его поддержка. Думаю, что ЦБ будет поддерживать рубль до конца года в интервале от 75-85 до 90 рублей. — Почему такой курс? — Российские валютные доходы от экспорта весьма велики. Центробанк имеет возможность удерживать рубль достаточно сильным, а доллар — более слабым. До конца года нам должно хватить той валютной выручки, которую мы получаем от внешней торговли. Возвращать курс доллара в район 75 рублей невыгодно для экономики, поскольку мы получим вал импорта, который будет «забивать» российскую промышленность. Поэтому ЦБ будет удерживать рубль на отметках, которые защищают от инфляции: чем стабильнее и крепче рубль, тем дешевле импорт и ниже инфляция. С другой стороны, дешевый импорт вреден для промышленности. Поэтому ЦБ попробует сохранить баланс между защитой населения от инфляции и защитой бизнеса от слишком дешевого импорта. Эксперт: Азиатско-Тихоокеанский регион не сможет заместить России европейские рынки углеводородов в краткосрочной перспективе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Вы сказали, что сейчас валютные доходы от экспорта велики. Львиную долю в них занимают углеводороды. Европа грозит отказаться от российских нефти и газа. Президент Путин уже дал понять, что потоки будут постепенно перенаправляться в Азию. Сможет ли Азиатско-Тихоокеанский регион заместить России европейские рынки? — В краткосрочной перспективе не сможет. Европа — это один из крупнейших рынков по численности населения и по платежеспособности. Чем выше платежеспособность, тем выше спрос на энергию. Рынки стран Юго-Восточной Азии выглядят большими, но все страны имеют долгосрочные и более дешевые контракты на поставку нефти с другими поставщиками. Нам нужно дождаться истечения долгосрочных договоров и предложить свою продукцию. А это — три-пять лет. Статья по теме Путин начал подготовку к новому пакету санкций Запада — Какой будет ситуация на мировых рынках сырья, по вашим прогнозам? — В конце этого или в начале следующего года произойдет снижение цен на все сырьевые товары, соответственно, сократятся доходы от экспорта российской нефти и других энергоносителей. — К чему это нас приведет? — К ослаблению рубля, подорожанию доллара и сокращению импорта из стран, которые поставляют нам продукцию. С одной стороны, это плохо, с другой — это стимул к импортозамещению. — Центральный банк 29 апреля снизил ключевую ставку еще на три пункта — до 14 процентов. Означает ли это, что инфляция будет ниже, чем прогнозировалось, когда Запад стал вводить санкции? Эксперт: ключевая ставка примерно равна инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Да. Теоретически ставка примерно равна инфляции. Хотя она может быть немножко выше, немного ниже. Если мы говорим о ставке в 10 процентов, инфляция будет примерно такая же. Поэтому с точки зрения ЦБ рациональным является сохранение ситуации, при которой ключевая ставка выше инфляции. Деньги приносят реальную прибыль, инвестиции, и, чтобы поддержать бизнес и принести деньги на рынок депозитов, должна быть ситуация, при которой рынок более доходен, чем ставка инфляции. То есть ключевая ставка будет чуть выше. — Но ЦБ дал уточненный прогноз по годовой инфляции — 18-23 процента. А ключевая ставка уже 14 процентов. Дальше будет снижаться инфляция или будет расти ключевая ставка? Президент РФ Владимир Путин на днях сказал, что годовая инфляция стабилизировалась на уровне 17,5 процентов. Эксперт: нефтедоллары обеспечивают низкую стоимость импорта Фото: media.gazprom-neft.ru — Инфляция будет снижаться, более того сейчас она падает. У нас стабильно низкий доллар, а реальные доходы населения сокращаются, поэтому людям нечего тратить и разогревать инфляцию. Нефтедоллары обеспечивают низкую стоимость импорта и более низкий уровень инфляции. Двадцать процентов — это завышенная оценка. Это заявка на то, чтобы на ЦБ не давили с целью дополнительного снижения ключевой ставки. Это политическое заявление, призванное защитить Центробанк от дальнейшего понижения ставки. Я не верю в инфляцию в 20 процентов. — А в какую верите? — Я верю в инфляцию 13-15 процентов, а может быть, даже ниже. Это будет зависеть от экономической ситуации во второй половине года. — Путин назвал правильным отказ от ручного регулирования рынка. Он заявил, что бизнесу нужно дать больше свободы, и он найдет эффективные решения. Почему выбрана такая тактика? Ведь в пандемию ручное регулирование сработало. Эксперт: госрегулирование — это путь к дефициту товаров, поэтому Владимир Путин отказался от ручного регулирования рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Госрегулирование — это путь к дефициту. Если государство «назначает» низкие цены на гречку и если они ниже, чем хотел бы бизнес, тогда ее начнут припрятывать и отправлять на экспорт в другие страны. У власти есть понимание, что бизнес может более эффективно справляться со своей ценовой политикой, чем государство. Именно поэтому предпринимателям предоставляется больший уровень свободы. Эта свобода поможет им в поиске возможностей обходить санкции и заполнять российский рынок товарами. — А как это отразится на ценах? — Цены вырастут, потому что продукция, завезенная так называемыми «челноками», будет дороже, чем официальные поставки крупными партиями. Модель экономики сведется к тому, что у нас будет все: брендовая одежда, косметика, запчасти для автомобилей и так далее, но стоить это все будет больше, чем было до февраля и чем на параллельных рынках. Например, те же самые запчасти для автомобилей будут дороже, чем в Казахстане ровно за счет того, что надо их ввезти оттуда. То есть появится дополнительное звено, которое тоже захочет на этом заработать. 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Курс доллара в районе 75 рублей уже невыгоден для российской экономики, заявил в интервью URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Это негативно скажется на промышленности, которой снова придется конкурировать с зарубежными производителями. Поэтому некоторое ослабление рубля напротив стимулирует импортозамещение, убежден экономист. — Алексей Николаевич, как скажется на курсе постепенный переход на расчеты с дружественными странами в национальных валютах, о чем говорил президент РФ Владимир Путин? — Это положительный фактор, так как такой переход поддерживает национальную валюту. Но чтобы торговать с дружественными странами, [физических] рублей по миру нужно больше. Чем выше спрос на рубли, тем стабильнее курс и тем выше его поддержка. Думаю, что ЦБ будет поддерживать рубль до конца года в интервале от 75-85 до 90 рублей. — Почему такой курс? — Российские валютные доходы от экспорта весьма велики. Центробанк имеет возможность удерживать рубль достаточно сильным, а доллар — более слабым. До конца года нам должно хватить той валютной выручки, которую мы получаем от внешней торговли. Возвращать курс доллара в район 75 рублей невыгодно для экономики, поскольку мы получим вал импорта, который будет «забивать» российскую промышленность. Поэтому ЦБ будет удерживать рубль на отметках, которые защищают от инфляции: чем стабильнее и крепче рубль, тем дешевле импорт и ниже инфляция. С другой стороны, дешевый импорт вреден для промышленности. Поэтому ЦБ попробует сохранить баланс между защитой населения от инфляции и защитой бизнеса от слишком дешевого импорта. — Вы сказали, что сейчас валютные доходы от экспорта велики. Львиную долю в них занимают углеводороды. Европа грозит отказаться от российских нефти и газа. Президент Путин уже дал понять, что потоки будут постепенно перенаправляться в Азию. Сможет ли Азиатско-Тихоокеанский регион заместить России европейские рынки? — В краткосрочной перспективе не сможет. Европа — это один из крупнейших рынков по численности населения и по платежеспособности. Чем выше платежеспособность, тем выше спрос на энергию. Рынки стран Юго-Восточной Азии выглядят большими, но все страны имеют долгосрочные и более дешевые контракты на поставку нефти с другими поставщиками. Нам нужно дождаться истечения долгосрочных договоров и предложить свою продукцию. А это — три-пять лет. — Какой будет ситуация на мировых рынках сырья, по вашим прогнозам? — В конце этого или в начале следующего года произойдет снижение цен на все сырьевые товары, соответственно, сократятся доходы от экспорта российской нефти и других энергоносителей. — К чему это нас приведет? — К ослаблению рубля, подорожанию доллара и сокращению импорта из стран, которые поставляют нам продукцию. С одной стороны, это плохо, с другой — это стимул к импортозамещению. — Центральный банк 29 апреля снизил ключевую ставку еще на три пункта — до 14 процентов. Означает ли это, что инфляция будет ниже, чем прогнозировалось, когда Запад стал вводить санкции? — Да. Теоретически ставка примерно равна инфляции. Хотя она может быть немножко выше, немного ниже. Если мы говорим о ставке в 10 процентов, инфляция будет примерно такая же. Поэтому с точки зрения ЦБ рациональным является сохранение ситуации, при которой ключевая ставка выше инфляции. Деньги приносят реальную прибыль, инвестиции, и, чтобы поддержать бизнес и принести деньги на рынок депозитов, должна быть ситуация, при которой рынок более доходен, чем ставка инфляции. То есть ключевая ставка будет чуть выше. — Но ЦБ дал уточненный прогноз по годовой инфляции — 18-23 процента. А ключевая ставка уже 14 процентов. Дальше будет снижаться инфляция или будет расти ключевая ставка? Президент РФ Владимир Путин на днях сказал, что годовая инфляция стабилизировалась на уровне 17,5 процентов. — Инфляция будет снижаться, более того сейчас она падает. У нас стабильно низкий доллар, а реальные доходы населения сокращаются, поэтому людям нечего тратить и разогревать инфляцию. Нефтедоллары обеспечивают низкую стоимость импорта и более низкий уровень инфляции. Двадцать процентов — это завышенная оценка. Это заявка на то, чтобы на ЦБ не давили с целью дополнительного снижения ключевой ставки. Это политическое заявление, призванное защитить Центробанк от дальнейшего понижения ставки. Я не верю в инфляцию в 20 процентов. — А в какую верите? — Я верю в инфляцию 13-15 процентов, а может быть, даже ниже. Это будет зависеть от экономической ситуации во второй половине года. — Путин назвал правильным отказ от ручного регулирования рынка. Он заявил, что бизнесу нужно дать больше свободы, и он найдет эффективные решения. Почему выбрана такая тактика? Ведь в пандемию ручное регулирование сработало. — Госрегулирование — это путь к дефициту. Если государство «назначает» низкие цены на гречку и если они ниже, чем хотел бы бизнес, тогда ее начнут припрятывать и отправлять на экспорт в другие страны. У власти есть понимание, что бизнес может более эффективно справляться со своей ценовой политикой, чем государство. Именно поэтому предпринимателям предоставляется больший уровень свободы. Эта свобода поможет им в поиске возможностей обходить санкции и заполнять российский рынок товарами. — А как это отразится на ценах? — Цены вырастут, потому что продукция, завезенная так называемыми «челноками», будет дороже, чем официальные поставки крупными партиями. Модель экономики сведется к тому, что у нас будет все: брендовая одежда, косметика, запчасти для автомобилей и так далее, но стоить это все будет больше, чем было до февраля и чем на параллельных рынках. Например, те же самые запчасти для автомобилей будут дороже, чем в Казахстане ровно за счет того, что надо их ввезти оттуда. То есть появится дополнительное звено, которое тоже захочет на этом заработать.