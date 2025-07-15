Володин рассказал о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о лишении приобретенного гражданства России дополнится такими основаниями УК РФ, как убийство, развратные действия разного характера с несовершеннолетними, изнасилование, организация незаконной миграции. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Сегодня с депутатами Государственной Думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по 9 статьям УК РФ», — сказано в сообщении Володина. Оно опубликовано в его telegram-канале.
В список также вошли разного рода преступления, связанные с убийством, половой неприкосновенностью детей, включая распространение соответствующей порнографии, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, организация незаконной миграции, а также любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. Кроме того, Володин сообщил, что законопроект планируется принять до 23 июля.
«Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы», — подчеркнул председатель ГД.
Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства России за тяжкие преступления. Документ был подготовлен группой депутатов во главе с Володиным и направлен на усиление национальной безопасности. В апреле Дмитрий Медведев подчеркивал необходимость ужесточения контроля за выдачей гражданства лицам с судимостью.
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