В Воронеже введен режим ЧС

После ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших возросло до 24 человек. В городе введен режим ЧС. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Общее количество пострадавших достигло 24 человек», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил о принятом решении властей Воронежа ввести режим ЧС. Четверо из пострадавших — несовершеннолетние, состояние одного оценивается как тяжелое.
56-летний мужчина находится в коме, двое взрослых в тяжелом состоянии, девять — средней тяжести, пятеро — в удовлетворительном. Большинство пострадавших имеют резаные раны. 17 человек, включая детей, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа, остальным оказывается амбулаторная помощь, заключил Гусев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.