В Воронеже введен режим ЧС

Гусев: после ночной атаки ВСУ на Воронеж 24 человека госпитализированы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Воронеже пострадали более 20 человек в следствии атаки ВСУ
В Воронеже пострадали более 20 человек в следствии атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших возросло до 24 человек. В городе введен режим ЧС. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Общее количество пострадавших достигло 24 человек», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил о принятом решении властей Воронежа ввести режим ЧС. Четверо из пострадавших — несовершеннолетние, состояние одного оценивается как тяжелое.

56-летний мужчина находится в коме, двое взрослых в тяжелом состоянии, девять — средней тяжести, пятеро — в удовлетворительном. Большинство пострадавших имеют резаные раны. 17 человек, включая детей, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа, остальным оказывается амбулаторная помощь, заключил Гусев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После ночной атаки ВСУ на Воронеж общее число пострадавших возросло до 24 человек. В городе введен режим ЧС. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Общее количество пострадавших достигло 24 человек», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил о принятом решении властей Воронежа ввести режим ЧС. Четверо из пострадавших — несовершеннолетние, состояние одного оценивается как тяжелое. 56-летний мужчина находится в коме, двое взрослых в тяжелом состоянии, девять — средней тяжести, пятеро — в удовлетворительном. Большинство пострадавших имеют резаные раны. 17 человек, включая детей, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа, остальным оказывается амбулаторная помощь, заключил Гусев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...