Госдума защитила религиозные символы

В России готовится закон о запрете использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьим чтениях.
Согласно тексту закона, инициатива направлена на защиту чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Новый закон распространяется на СМИ, интернет, рекламу, товары, вывески, а также государственные и муниципальные символы. Как отмечается, закон запрещает публиковать изображения культовых для различных религий зданий, объектов, геральдических знаков без особых символов — креста, полумесяца, звезды Давида и других. Закон принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция.
Председатель Думы Вячеслав Володин ранее отмечал, что данные нормы должны способствовать более уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая объединяет представителей различных конфессий. По его словам, этот законопроект стал реакцией на обращения граждан, которые жаловались на ретушь и «затирание» религиозных символов традиционных вероисповеданий на изображениях культовых объектов. Дополнительно глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила, что комитет готовит отдельный законопроект о введении штрафов за «затирание» религиозных символов.
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