18:57 28 апреля 2017 1

Потенциальные переселенцы на юг Тюменской области жалуются на недостаток средств в стратегической программе губернаторов "матрешки" Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО-Югры раскритиковали уровень финансирования мероприятий, касающихся переселения граждан из автономных округов на юг Тюменской области. По мнению фракции ЛДПР в парламенте (считается аффилированной с политическими элитами Тюмени), округ не обращает должного внимания на соответствующие пункты межрегиональной программы. Об этом в пятницу, 28 марта, заявил «URA.RU» лидер думских либерал-демократов Евгений Марков.

«Программа переселения не работает, этой программой особо не занимаются, должное финансирование не поступает. Говорят, что люди не обращаются…, а люди обращаются, и их очень много», — комментирует Марков.

По мнению политика, очередь жителей Югры, желающих переселиться на юг Тюменской области, продвигается очень медленно из-за низкого уровня финансирования программы. В пример Марков приводит случай югорчанки Галины Медведевой, которая ждет переселения с 1995 года. Сейчас пенсионерке уже 67 лет, а ее место в очереди — 4682.

«У меня стаж — 28 лет работы в детском саду. В 1994 году я захотела уехать, с 1995 года стою в очереди. Я хочу уехать в Тюмень, у меня там сестра и много родственников. Когда я подавала заявку, мне сказали, что 28 лет стажа достаточно, я и уволилась, в дальнейшем официально не работала, а только подрабатывала. Сейчас очередь двигается в зависимости от срока стажа участников программы. Я вперед не двигаюсь. Если бы я знала тогда, что так будет, никогда бы не уволилась. Сейчас мне уже 67, на работу меня никто уже не возьмет», — говорит агентству пенсионерка.

Галина Медведева считает, что может никогда не дождаться свой очереди, так как впереди постоянно появляются люди, чей трудовой стаж выше, чем ее. Так устроена программа. Если бы мероприятия по переселению финансировались бы в большем объеме, считает женщина, это бы позволило избежать подобной ситуации.

Согласно данным программы «Сотрудничество», опубликованным на сайте правительства Тюменской области, объем средств, запланированных на переселение жителей автономных округов на юг Тюменской области, составляет 300 млн рублей. Доля ХМАО в финансировании соответствующего пункта — 100 млн рублей. Точно такая же сумма запланирована на 2018 и 2019 годы.

Всего, как сообщает департамент строительства Югры, гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за последние 7 лет было выделено свыше 1,7 тыс. жилищных субсидий, из них 827 — за счет федерального бюджета, 776 — за счет «Сотрудничества», и 137 — за счет средств бюджета ХМАО. 66% граждан, получивших субсидию, уехали на постоянное место жительства в Тюменскую область.