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10 мая 2017
13:02  10 мая 2017 0

В Москве обнаружили клад времен Ивана Грозного. ФОТО

В одной фигуре спрятали десять монетФото: сайт мэрии Москвы

В центре Москвы археологи обнаружили клад времен Ивана IV Грозного. Серебряные монеты оказались спрятаны в шахматную фигуру.

Ценную находку обнаружили на Пречистенке во время замены газовых коммуникаций по программе благоустройства города. В небольшой фигуре слона, вырезанной из кости, поместились десять монет, которые могли быть отчеканены в 30—40-е годы 16 века, когда во главе Руси стоял Иван Грозный, пишет издание «Ридус».

Одна из монет отчеканена на Тверском монетном дворе, еще девять — на Московском. Историки отмечают, что за одну такую монету можно было купить гуся.

Лев Истомин
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