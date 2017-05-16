00:02 16 мая 2017 0

Радость сменилась разочарованием, когда девушка поняла, что холодильник ей никто не оплатит Фото: vk.com/ekb_live

Жительница Екатеринбурга Лидия Пестова c апреля прошлого года не может получить выигранный на лотерее холодильник, который разыгрывала Юлия Михалкова на мероприятии, проходившем на «Арамильском привозе».

На свои злоключения Пестова пожаловалась блогеру Кириллу Потапову. Как рассказала девушка, на самом мероприятии не оказалось главного приза, но победительнице был вручен сертификат на покупку холодильника. Такой подарок был для Лидии и ее семьи как раз кстати. Блогер со ссылкой на Пестову указывает, что Михалкова оказалась одним из спонсоров мероприятия и с Лидией они договорились о том, что встретятся в магазине и актриса оплатит приз.

При этом в договоре, который оказался на руках у Лидии Пестовой, значатся реквизиты и адрес «Арамильского привоза», но указано там, что холодильник — это приз для лотереи с Юлией Михалковой. Изначально именно «Привоз» обещал доставить после выходных двухкамерный холодильник, но после они дали телефон актрисы, и победительница лотереи с ней созвонилась.

«Хорошо и позитивно поговорили, договорились, что я выберу модель и мы в магазине встретимся или она оплатит онлайн, — рассказывает Пестова. — В итоге проходит месяц обещаний, и она уезжает в Москву. Потом я сама собралась по делам туда и вдруг в день вылета она звонит, но я не могу в этот день. После возвращения в Екатеринбург еще месяца два мы пытались выбрать время и все…потом тишина…трубку не берет, в ВК не добавляет и не отвечает». По словам Потапова, ему Лидия призналась, что теперь «Пельменей» смотреть не может, потому что постоянно видит там Михалкову.

Как рассказала «URA.RU» Лидия, даже после того, как тема разошлась по ЖЖ и ее подняли в СМИ, к ней по поводу подаренного холодильника никто не обратился. При этом Пестова признается, что холодильник и она, и ее семья очень ждут — пусть и спустя год.

«А по-хорошему еще бы и компенсацию хотя бы в виде билетов на всю семью на „Уральские пельмени“», — добавляет девушка, поясняя, что она, конечно, обижена, но отходит быстро, «если человек исправит свою вину и загладит все».

При этом представители Юлии Михалковой отмечают, что Юлия присутствовала на мероприятии лишь как рекламное лицо, а подарить холодильник должны были организаторы. За свои деньги актриса ничего покупать не должна была, подчеркивает директор Михалковой Артём Аксёнов, добавив, что это Юлии должны были заплатить за участие в мероприятии. «Юля по своей доброте душевной хотела сама уже купить холодильник победительнице, — пояснил Аксенов в разговоре с e1. — Если этот вопрос не решится, то придется как-то загладить этот конфликт@