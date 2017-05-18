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18 мая 2017
11:55  18 мая 2017 0

Трамп узнал о назначении спецпрокурора по России после того, как был подписан приказ

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп узнал о назначении спецпрокурора по России чуть ли не последнимФото: depositphotos.com © URA.RU

О назначении бывшего главы ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию дела о «вмешательстве» России в президентские выборы американский лидер Дональд Трамп узнал уже после подписания соответствующего приказа.

Трампу рассказали о новом назначении вместе с генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Как сообщают источники The New York Times, Трамп встретил новость спокойно, но захотел «дать отпор». Также сообщается, что помощник и зять президента США Джаред Кушнер настаивал на том, чтобы применить контратакующие действия, сообщает RT.

Трам, посоветовавшись с другими помощниками, в итоге принял решение занять нейтральную позицию. После этого американский лидер заявил, что с нетерпением ждет завершения расследования дела о «вмешательстве».

Роберт Мюллер был назначен специальным советником по расследованию «вмешательства» России в президентские выборы в США 17 мая. Приказ о его назначении подписал заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, Мюллер является независимым от руководства минюста человеком, а именно такой специалист требуется, чтобы руководить расследованием.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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