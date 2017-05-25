21:02 24 мая 2017 10

Владимиру Путину предложили стать певцом на городской площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий предложил главе государства Владимиру Путину спеть на праздничном концерте, который состоится в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Предложение президенту поступило в тот момент, когда он вручал Турецкому госнаграду в Кремле.

Турецкий, выступая после награждения, признался, что всегда мечтал услышать «любимые русским народом песни» в исполнении президента. Владимиру Путину он предложил спеть песни «С чего начинается Родина» и «Надежда — наш компас земной», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем», — сказал президенту музыкант.

По мнению руководителя популярного коллектива, российская песня — это душа страны. Он подчеркнул, что испытывает огромное счастье, когда десятки тысяч людей безвозмездно поют песни на центральных площадях городов, добавляет информагентство Nation News.

Турецкий отметил, что проект «Праздник песни» состоится на Дворцовой площади Петербурга в ближайшее время.