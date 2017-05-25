{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
21:02  24 мая 2017 10

Владимиру Путину предложили спеть на Дворцовой площади. «Для народа это будет потрясающее счастье»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест руками
Владимиру Путину предложили стать певцом на городской площадиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий предложил главе государства Владимиру Путину спеть на праздничном концерте, который состоится в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Предложение президенту поступило в тот момент, когда он вручал Турецкому госнаграду в Кремле.

Турецкий, выступая после награждения, признался, что всегда мечтал услышать «любимые русским народом песни» в исполнении президента. Владимиру Путину он предложил спеть песни «С чего начинается Родина» и «Надежда — наш компас земной», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем», — сказал президенту музыкант.

По мнению руководителя популярного коллектива, российская песня — это душа страны. Он подчеркнул, что испытывает огромное счастье, когда десятки тысяч людей безвозмездно поют песни на центральных площадях городов, добавляет информагентство Nation News.

Турецкий отметил, что проект «Праздник песни» состоится на Дворцовой площади Петербурга в ближайшее время.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров