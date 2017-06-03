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03 июня 2017
Главные новости Москвы
21:39  03 июня 2017 1

Снимки Mars Orbiter доказали существование жизни на Марсе

Фотографии необычных останков пока недоступны общественностиФото: Pixabay

Космическая станция Mars Orbiter Mission передала на Землю новые снимки Красной планеты, которые заставили специалистов возобновить споры о наличии жизни на Марсе. Эксперты опознали на изображениях скелет неизвестной рептилии.

В течение недели ученые NASA анализировали фотографии, после чего некоторые из них признали, что речь действительно идет об останках животного. В связи с этим эксперты предположили, что жизнь на Марсе может существовать под его поверхностью, передает агентство Nation News.

«Мангальян» или Mars Orbiter Mission (MOM) стал первым автоматическим аппаратом, разработанным и отправленным к другой планете Индийским космическим агентством. Ранее аппараты к Марсу отправляли СССР, США, Япония, Китай и Евросоюз. Единственным аппаратом, без проблем достигшим Марса «с первого раза», стала межпланетная станция Европейского космического агенства (ЕКА). Правда, при этом европейцы использовали российскую ракету-носитель «Союз» и российский же разгонный блок «Фрегат».

Семен Гринберг
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