Кремль: встреча Путина и Пашиняна прошла успешно

Разговор между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном прошел в конструктивной и обстоятельной атмосфере. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Также в пресс-службе Кремля добавили, что встреча была успешно завершена.
