Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее ведомство вводит беспрецедентные изменения для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. При этом она отметила, что сейчас для выборов не хватает грамотных наблюдателей.
На встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске Элла Памфилова отметила, что уже к губернаторским выборам с сентябре 2017 года и президентским выборам в марте 2018 года на всех территориальных избирательных участках будет работать видеонаблюдение. Досрочное голосование — основной источник нарушений — уже отменено. Избиратели будут голосовать без открепительных удостоверений, пишет ТАСС. «Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях: кто с какого участка убыл-прибыл. Максимально прозрачной делаем систему», — подчеркнула Элла Памфилова.
Памфилова также уточнила, что снижены требования к наблюдателям за выборами. Однако для всех избирательных участков (в стране их 96 тысяч) таких людей недостаточно. «Не хватает энтузиастов», — констатировала глава ЦИК. Она отметила, что в избиркомах готовы обучать наблюдателей. «Если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных», — подчеркнула Памфилова.
Также Элла Памфлова напомнила, что за фальсификацию выборов предусмотрено не только административное, но и уголовное наказание.
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