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26 июля 2017
Главные новости Москвы
17:06  26 июля 2017 0

Памфиловой для «прозрачных» выборов не хватает энтузиастов

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элле Памфиловой не хватает наблюдателей на выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее ведомство вводит беспрецедентные изменения для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. При этом она отметила, что сейчас для выборов не хватает грамотных наблюдателей.

На встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске Элла Памфилова отметила, что уже к губернаторским выборам с сентябре 2017 года и президентским выборам в марте 2018 года на всех территориальных избирательных участках будет работать видеонаблюдение. Досрочное голосование — основной источник нарушений — уже отменено. Избиратели будут голосовать без открепительных удостоверений, пишет ТАСС. «Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях: кто с какого участка убыл-прибыл. Максимально прозрачной делаем систему», — подчеркнула Элла Памфилова.

Памфилова также уточнила, что снижены требования к наблюдателям за выборами. Однако для всех избирательных участков (в стране их 96 тысяч) таких людей недостаточно. «Не хватает энтузиастов», — констатировала глава ЦИК. Она отметила, что в избиркомах готовы обучать наблюдателей. «Если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных», — подчеркнула Памфилова.

Также Элла Памфлова напомнила, что за фальсификацию выборов предусмотрено не только административное, но и уголовное наказание.

10 сенятбря в Единый день голосования в России пройдут несколько тысяч выборов различного уровня, напоминает «Национальная служба новостей»

Нина Калинина
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