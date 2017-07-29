07:33 29 июля 2017 1

Пострадавшего в ДТП байкера срочно доставили в больницу Фото: depositphotos.com

Автомобиль Генпрокуратуры России столкнулся с мотоциклистом в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в районе Площади трех вокзалов. Известно, что машина Генпрокурауры ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, сообщает информагентство Nation News.

Ведомственный автомобиль вез сотрудника прокуратуры на железнодорожный вокзал для отправления в командировку, уточняет «Газета.Ru». По информации РЕН ТВ, работник ведомства опаздывал на поезд, поэтому машина пересекла две сплошные линии.

Байкер госпитализирован с переломами ног. Первую помощь пострадавшему оказал водитель автомобиля Генпрокуратуры.