Автомобиль Генпрокуратуры России столкнулся с мотоциклистом в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария произошла в районе Площади трех вокзалов. Известно, что машина Генпрокурауры ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, сообщает информагентство Nation News.
Ведомственный автомобиль вез сотрудника прокуратуры на железнодорожный вокзал для отправления в командировку, уточняет «Газета.Ru». По информации РЕН ТВ, работник ведомства опаздывал на поезд, поэтому машина пересекла две сплошные линии.
Байкер госпитализирован с переломами ног. Первую помощь пострадавшему оказал водитель автомобиля Генпрокуратуры.