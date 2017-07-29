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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
07:33  29 июля 2017 1

Сломанные ноги из-за опаздывающего на поезд: автомобиль Генпрокуратуры попал в жуткое ДТП с байкером. ВИДЕО

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Пострадавшего в ДТП байкера срочно доставили в больницуФото: depositphotos.com

Автомобиль Генпрокуратуры России столкнулся с мотоциклистом в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в районе Площади трех вокзалов. Известно, что машина Генпрокурауры ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, сообщает информагентство Nation News.

Ведомственный автомобиль вез сотрудника прокуратуры на железнодорожный вокзал для отправления в командировку, уточняет «Газета.Ru». По информации РЕН ТВ, работник ведомства опаздывал на поезд, поэтому машина пересекла две сплошные линии.

Байкер госпитализирован с переломами ног. Первую помощь пострадавшему оказал водитель автомобиля Генпрокуратуры.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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