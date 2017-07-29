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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
09:32  29 июля 2017 0

Звездный кондитер рассказал о торте «за два миллиона» на свадьбе внука Пугачевой. ФОТО, ВИДЕО

На свадьбе звездного внука был пир горойФото: Pixabay

Звездный кондитер рассказал, как и из чего был приготовлен торт для свадьбы внука Аллы Пугачевой. Ренат Агзамов признался Пятому каналу, что потрясающее лакомство обошлось семейству дешевле двух миллионов рублей, как ранее писали СМИ.

«Конечно нет, ну это бред, кто вообще это написал в интернете», — ответил Агзамов на вопрос журналиста о том, действительно ли торт стоил два миллиона.

Кулинар рассказал, что сладкий шедевр был полностью съедобен кроме подсветки. Цветы были выполнены из карамели и подсвечивались изнутри разноцветными огоньками.

«Цветок с большим кристаллом в центре еще и вращался, — похвастался кондитер. — Это было целое зрелищное шоу».

Напомним, на днях внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, женился на 20-летней студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алене Красновой. Россиян поразили роскошь и размах, с какими было устроено звездное торжество.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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