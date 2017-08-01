В столице Ямала развернулась уличная торговля морошкой. Продавцы предлагают купить экзотическую северную ягоду по 600 рублей за литр. Цену объясняют тем, что сезон еще не начался — ягода только стала доходить. К тому же собирать ее очень сложно.
«На сбор одного ведерка уходит около пяти-шести часов. К тому же в районе Салехарда морошки сейчас нет. Все поля выгорели из-за жары. Эту мы привезли из Зеленого Яра», — рассказывает одна из продавщиц.
Она добавила, что морошкой торгуют недавно, но спрос на ягоды пока небольшой. «Люди только сфотографировать подходят, но не покупают».