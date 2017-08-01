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17:26  01 августа 2017 0

На Ямале начали сбор самой экзотической северной ягоды. Лакомство стоит недешево

Торговля морошкой на улице. Салехард. 1 августа 2017 г, морошка, ягоды
Одно пятилитровое ведро морошки стоит три тысячи рублейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В столице Ямала развернулась уличная торговля морошкой. Продавцы предлагают купить экзотическую северную ягоду по 600 рублей за литр. Цену объясняют тем, что сезон еще не начался — ягода только стала доходить. К тому же собирать ее очень сложно.

«На сбор одного ведерка уходит около пяти-шести часов. К тому же в районе Салехарда морошки сейчас нет. Все поля выгорели из-за жары. Эту мы привезли из Зеленого Яра», — рассказывает одна из продавщиц.

Она добавила, что морошкой торгуют недавно, но спрос на ягоды пока небольшой. «Люди только сфотографировать подходят, но не покупают».

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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