Саакашвили отказался от литовского паспорта

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, отказался от получения паспорта Литвы.
Депутат сейма Пятрас Ауштрявичюс предложил экс-президенту Грузии получить литовское гражданство. На него бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил отказом, заявив, что должен вернуть себе гражданство Украины.
«Я должен вернуть украинское гражданство, которое отнято нелегально. Многие жители этой страны почувствуют себя брошенными, если я не буду за них бороться», — передает слова Саакашвили «Национальная служба новостей».
8 августа политик принял участие в антироссийской акции у посольства РФ в Вильнюсе. Участники митинга выступали против «вооруженной агрессии против Грузии», сообщает телеканал 360.
Напомним, 26 июля стало известно, что Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины. Официально украинские власти объяснили это тем, что при заполнении анкеты на получение гражданства Саакашвили скрыл факт, что находится в розыске в Грузии за растрату пяти миллионов долларов.