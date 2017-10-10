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10 октября 2017
Главные новости Москвы
14:29  10 октября 2017 0

Опубликованы фотографии взрыва Су-24 в Сирии. ФОТО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвалсяФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сети появились фотографии, сделанные в момент взрыва фронтового бомбардировщика Су-24 на аэродроме используемой ВКС РФ сирийской авиабазы Хмеймим.

Летчики, обсуждающие в Сети авиакатастрофу, предполагают, что причиной аварии могла стать не только изношенность техники, но и усталость пилотов: слишком много боевых вылетов регулярно совершают российские летчики. По данным канала Mash, при аварии погибли капитаны Медведков и Копылов — пилоты не успели катапультироваться.

«Это, несомненно, техническая неисправность. На Су-24, как и раньше на Су-17, очень сложный двигатель. Бывает. Будем ждать, что скажут эксперты», — высказал свое мнение «URA.RU» Магомед Толбоев, знаменитый летчик-испытатель, Герой России.

Глава Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук Анатолий Цыганок, в беседе с корреспондентом «URA.RU», в свою очередь, предположил, что небоевая потеря могла стать результатом несчастного случая или безалаберности.

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http://syria.liveuamap.com

Как ранее сообщало «URA.RU», Су-24 разбился при взлете на авиабазе Хмеймим. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался.

Александр Лукманов
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