В Сети появились фотографии, сделанные в момент взрыва фронтового бомбардировщика Су-24 на аэродроме используемой ВКС РФ сирийской авиабазы Хмеймим.
Летчики, обсуждающие в Сети авиакатастрофу, предполагают, что причиной аварии могла стать не только изношенность техники, но и усталость пилотов: слишком много боевых вылетов регулярно совершают российские летчики. По данным канала Mash, при аварии погибли капитаны Медведков и Копылов — пилоты не успели катапультироваться.
«Это, несомненно, техническая неисправность. На Су-24, как и раньше на Су-17, очень сложный двигатель. Бывает. Будем ждать, что скажут эксперты», — высказал свое мнение «URA.RU» Магомед Толбоев, знаменитый летчик-испытатель, Герой России.
Глава Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук Анатолий Цыганок, в беседе с корреспондентом «URA.RU», в свою очередь, предположил, что небоевая потеря могла стать результатом несчастного случая или безалаберности.
Как ранее сообщало «URA.RU», Су-24 разбился при взлете на авиабазе Хмеймим. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался.