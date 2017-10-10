В российских школах введут обязательный урок игры в шахматы

В ближайшие два года в младших классах российских школ будет введен обязательный урок игры в шахматы. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева во время правительственного часа в Совете Федерации.
По словам Васильевой, постепенно приучать детей с 1-го по 4-й класс к шахматам в обязательном порядке начнут уже со следующего учебного года, сообщает RT. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», — сказала она.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уже объявила, что готова помочь с внедрением уроков шахмат в школах.