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10 октября 2017
17:59  10 октября 2017 1

В российских школах введут обязательный урок игры в шахматы

Академия шахмат. Ханты-Мансийск., ребенок, секция, шахматы
Возможно, он заменит третий урок физкультурыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшие два года в младших классах российских школ будет введен обязательный урок игры в шахматы. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам Васильевой, постепенно приучать детей с 1-го по 4-й класс к шахматам в обязательном порядке начнут уже со следующего учебного года, сообщает RT. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», — сказала она.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уже объявила, что готова помочь с внедрением уроков шахмат в школах.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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