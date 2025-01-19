ВС РФ уничтожили украинского Гебельса под Курахово

ВС РФ уничтожили группу ВСУ под Курахово (ДНР), в их числе — украинский военный с позывным Гебельс. Об этом сообщили военкоры.
«Ликвидировали банду нацистов из ВСУ, среди которых оказался и последователь Гитлера, сделавший своим позывным главного пропагандиста нацистской Германии», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны», так они подписали фотографию нашивки украинского бойца с его позывным, на ней написано «Гебельс», фамилия немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса написана с ошибкой. Отмечается, что ранее военный ВСУ с аналогичным позывным был замечен в эфире украинского телевидения.
ВС РФ полностью освободили Курахово 11 января 2025 года. Он является важным стратегическим объектом, который позволил российской армии продвинуться к Великой Новоселке и создать плацдарм для дальнейшего продвижения в восточную часть Запорожской области.
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