ВС РФ уничтожили украинского Гебельса под Курахово

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В зоне СВО ликвидирован боец с позывным Гебельс
В зоне СВО ликвидирован боец с позывным Гебельс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили группу ВСУ под Курахово (ДНР), в их числе — украинский военный с позывным Гебельс. Об этом сообщили военкоры.

«Ликвидировали банду нацистов из ВСУ, среди которых оказался и последователь Гитлера, сделавший своим позывным главного пропагандиста нацистской Германии», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны», так они подписали фотографию нашивки украинского бойца с его позывным, на ней написано «Гебельс», фамилия немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса написана с ошибкой. Отмечается, что ранее военный ВСУ с аналогичным позывным был замечен в эфире украинского телевидения.

ВС РФ полностью освободили Курахово 11 января 2025 года. Он является важным стратегическим объектом, который позволил российской армии продвинуться к Великой Новоселке и создать плацдарм для дальнейшего продвижения в восточную часть Запорожской области.

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ВС РФ уничтожили группу ВСУ под Курахово (ДНР), в их числе — украинский военный с позывным Гебельс. Об этом сообщили военкоры. «Ликвидировали банду нацистов из ВСУ, среди которых оказался и последователь Гитлера, сделавший своим позывным главного пропагандиста нацистской Германии», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны», так они подписали фотографию нашивки украинского бойца с его позывным, на ней написано «Гебельс», фамилия немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса написана с ошибкой. Отмечается, что ранее военный ВСУ с аналогичным позывным был замечен в эфире украинского телевидения. ВС РФ полностью освободили Курахово 11 января 2025 года. Он является важным стратегическим объектом, который позволил российской армии продвинуться к Великой Новоселке и создать плацдарм для дальнейшего продвижения в восточную часть Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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