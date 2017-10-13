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13 октября 2017
15:32  13 октября 2017 1

Керченский пролив открыли для судоходства после установки арки Крымского моста

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Работы на объекте идут с опережениемФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

После досрочного окончания работ по установке арки Крымского моста снят запрет на хождение судов в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение отдал врио капитана морского порта Керчь.

Действовать ограничения должны были до 6 часов утра 14 октября (в общей сложности 72 часа), пишет «Национальная служба новостей».

Строители подняли арку для проезда автомобильного транспорта на высоту 35 метров, установив ее на фарватерных опорах. Конструкция стала одной из самых массивных частей сооружения, писало ранее «URA.RU».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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