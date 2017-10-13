После досрочного окончания работ по установке арки Крымского моста снят запрет на хождение судов в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение отдал врио капитана морского порта Керчь.
Действовать ограничения должны были до 6 часов утра 14 октября (в общей сложности 72 часа), пишет «Национальная служба новостей».
Строители подняли арку для проезда автомобильного транспорта на высоту 35 метров, установив ее на фарватерных опорах. Конструкция стала одной из самых массивных частей сооружения, писало ранее «URA.RU».