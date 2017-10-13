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13 октября 2017
12 октября 2017
03:43  13 октября 2017 0

На Крымском мосту установлена арка автомобильного участка

Пролет длинной 185 метров установлен параллельно железнодорожному на высоте 35 метровФото: Twitter / "Крымский мост"
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Крым вернулся в состав России
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Строители подняли на высоту 35 метров и приступили к закреплению на фарватерных опорах Керченского пролива автодорожной арки моста, связывающего Крым с материковой частью России. Конструкция является одной из самых массивных частей мостовой переправы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информационный центр проекта «Крымский мост», для организации всех необходимых работ судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа.

Как ранее писало «URA.RU» пролет весом более 5 тысяч тонн и площадью размером с два футбольных поля был доставлен к месту монтажа. Аналогичный элемент железнодорожной части моста был смонтирован с августе 2017 года. Готовый к эксплуатации мост планируют сдать в декабре 2018 года.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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